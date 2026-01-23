İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında valilerle koordinasyon toplantısı yapıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında valilerin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; 'Terörsüz Türkiye' süreci, uyuşturucu ile mücadele ve trafik güvenliği ele alındı.

Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız, ilgili birim yöneticilerimiz ve 81 valimizin katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda; 'Terörsüz Türkiye' süreci, uyuşturucu ile kararlı ve kesintisiz mücadele ve trafik güvenliği konularını ele aldık" dedi.