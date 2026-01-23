Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında valilerle koordinasyon toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında valilerin katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında 'Terörsüz Türkiye' süreci, uyuşturucu ile mücadele ve trafik güvenliği konuları tartışıldı.

Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız, ilgili birim yöneticilerimiz ve 81 valimizin katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda; 'Terörsüz Türkiye' süreci, uyuşturucu ile kararlı ve kesintisiz mücadele ve trafik güvenliği konularını ele aldık" dedi.

