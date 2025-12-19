Haberler

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, il emniyet müdürleriyle gerçekleştirdiği toplantıda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün isminin değişeceğini ve Emniyet Başkanlığı olarak yapılandırılacağını açıkladı.

  • Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi Emniyet Başkanlığı olarak değişiyor.
  • Polislerin çalışma düzeni 3 gruplu 12-36 sisteminden 4 gruplu 12-36 sistemine geçecek.
  • Görev puanı sistemiyle her ildeki standart personel sayılarını belirleyen çalışmalar bu yıl sonunda tamamlanacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda İl Emniyet Müdürleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

"TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Bu toplantıda dikkat çeken bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor

GÖREV PUANI SİSTEMİ

Görev puanı sistemiyle birlikte zorunluluk haline gelen her ilde olması gereken personel sayılarının belirleneceği standart kadro çalışmalarımız da tamamlanmak üzere. İnşallah bu çalışmamızı da bu yıl sonunda bitirerek kamuoyuyla ve sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

POLİSLERİN ÇALIŞMA DÜZENLERİ DEĞİŞİYOR

Polislerin çalışma düzenleriyle ilgili de konuşan Bakan Yerlikaya "Teşkilatımızın 3 gruplu 12-36 çalışma sisteminden, 4 gruplu 12-36 sisteme geçişine ilişkin çalışmalarımızı da Meclis Genel Kurulu'nda söylemiştim, bir kez daha söylüyorum, inşallah bu yıl Mayıs 25 dönem tayinlerimiz, mezunlarımız, 8, 9. ayda, hemen arkasından bu yeni tayinler ve dönem tayinleri ve ilk atamalar yerlerine, görevlerine başladıktan sonra inşallah bu sistemi artık yürürlüğe koyacağız" dedi.

Kaynak: AA / Politika
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Bahis skandalında ilk küme düşürme kararı

Bahis skandalında ilk küme düşürme kararı
Kendi canına kıyan uzman çavuş, akılalmaz tuzakla intihara sürüklenmiş

Akılalmaz tuzak! Canına kıyan uzman çavuş intihara böyle sürüklenmiş
Konserde patronuyla yakalanan İK yöneticisi ilk kez konuştu: Tacizin sonu hiç gelmedi

Konserde patronuyla yakalanan yönetici ilk kez konuştu: Taciz bitmedi
Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, beklenen adım 12 gün kala geldi
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu

Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu
Gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Gazeteci Levent Gültekin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
title