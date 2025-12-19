Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, il emniyet müdürleriyle gerçekleştirdiği toplantıda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün isminin değişeceğini ve Emniyet Başkanlığı olarak yapılandırılacağını açıkladı.
- Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi Emniyet Başkanlığı olarak değişiyor.
- Polislerin çalışma düzeni 3 gruplu 12-36 sisteminden 4 gruplu 12-36 sistemine geçecek.
- Görev puanı sistemiyle her ildeki standart personel sayılarını belirleyen çalışmalar bu yıl sonunda tamamlanacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda İl Emniyet Müdürleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
"TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"
Bu toplantıda dikkat çeken bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, devam ediyor.
GÖREV PUANI SİSTEMİ
Görev puanı sistemiyle birlikte zorunluluk haline gelen her ilde olması gereken personel sayılarının belirleneceği standart kadro çalışmalarımız da tamamlanmak üzere. İnşallah bu çalışmamızı da bu yıl sonunda bitirerek kamuoyuyla ve sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
POLİSLERİN ÇALIŞMA DÜZENLERİ DEĞİŞİYOR
Polislerin çalışma düzenleriyle ilgili de konuşan Bakan Yerlikaya "Teşkilatımızın 3 gruplu 12-36 çalışma sisteminden, 4 gruplu 12-36 sisteme geçişine ilişkin çalışmalarımızı da Meclis Genel Kurulu'nda söylemiştim, bir kez daha söylüyorum, inşallah bu yıl Mayıs 25 dönem tayinlerimiz, mezunlarımız, 8, 9. ayda, hemen arkasından bu yeni tayinler ve dönem tayinleri ve ilk atamalar yerlerine, görevlerine başladıktan sonra inşallah bu sistemi artık yürürlüğe koyacağız" dedi.