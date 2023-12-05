Bakan Yerlikaya: 180 günde 502 terörist etkisiz hale getirildi (2)

'SİSTEMDE KUSUR YOK, KİŞİ KUSURU VAR'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bakan Yerlikaya, 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'na saldırı girişiminde bulunan teröristlerin takibine ilişkin aksama olduğu iddialarına ilişkin, "Bizim için her olay, bir tecrübe, bunlardan ders çıkarıyoruz. 1 Ekim'deki menfur saldırıda, paramotorla geldikleri yönünde tespitlerimiz var. Paramotorla geldikleri yerde 20 gün üzerinde bir araştırma yaptık, maalesef bulamadık. Daha önce Mersin'de saldırı girişimi oldu, arkadaşlarımız onu buldu. Paramotorla ilgili Savunma Bakanlığı'nın çalışmaları var. Tedbirler alınıyor, alınacak. Terör örgütlerinin hava unsurlarını kullanmasında son dönemde bir ilgi var. Dünyadaki diğer gelişmeleri de izliyoruz. Biz de ona göre savunma konseptimizi güncelliyoruz. Sadece biz değil Savunma, İstihbarat ve İçişleri. Hem 28 Eylül'de, hem 30 Eylül'de Kayseri'de yaşanan hadiselerle ilgili idari soruşturmalarımızı yaptık. Çok titiz ve kısa süre içerisinde bitirdik. Kusuru olanlarla ilgili hem disiplin hem de adli süreci başlattık. Oradaki bir arkadaşımızı da resen emekliye ayırdık. Bizim önümüzdeki yasa neyse, takım ruhumuz neyi gerektiriyorsa bunu da hiçbir arkadaşımızı kırmadan incitmeden yaparak yolumuza devam ediyoruz. Orada sistemde kusur yok, kişi kusuru var. Bizim sitemizde, yazılımımızda hiçbir sorun yok. Orada sadece girmesi gereken veriyi girmiyor. Bir art niyetten değil, bir ihmalden kaynaklanan bir hata olduğunu görüyoruz. Zaten art niyet olsa buna müsaade edemeyiz" dedi.

'HİÇ KİMSENİN YASA DIŞI BİR ŞEY YAPMASINA İZİN VERMEYİZ'

Bakan Yerlikaya, İsrail tarafından Hamas üyelerine suikast düzenlenebileceğine yönelik haberlerin hatırlatılması üzerine, "Bu konuyu konuştuk. Hem dün, hem bu sabah istihbarat teşkilatımız bu konuyla ilgili duyurusu yayımlandı. İsrail'deki muhataplarıyla bu konunun paylaşıldığı, kesinlikle kabul edilemez bulduklarını ve bunun ağır bedelli olduğunu özellikle altı çizerek vurgulandı. Biz İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığımızla ve İstihbarat Teşkilatımızla her an hem istişare ediyoruz hem iş birliği yapıyoruz. Ulusal uluslararası hiçbir kişinin bizim ülkemizde yasa dışı bir şey yapmasına müsaade etmeyiz. Bunu önlemek bizim en büyük görevimiz" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR NÜFUZU KABUL ETMİYORUZ'

Bakan Yerlikaya, gizli fon dolandırıcılığı soruşturmasında nüfuz kullanma iddialarının sorulması üzerine, "Suçun aydınlatılması veya bir suçu önlemekle ilgili hiçbir nüfuzu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Ben 6 aylık süreç içerisinde bu şekilde bir tutumu da hissetmiş değilim. Şimdi ekranlarda, sosyal medyada gördüğünüz ve aziz milletimizin kabul etmediği o tavırları, o tutumları bizler de izliyoruz. Bizim referansımız, hukuk. Toplumun rahatsız olduğu ve bunun altında kanun dışılık varsa, bunu hissediyorsak o zaman devlet kurumlarımız öyle bir kenetleniyor ki biz yolumuza devam ediyoruz. Bir ekranda ya da bir sosyal medyada görüp vicdanın kabul etmediği ve arkasında yasa dışılık kokan bir mesele varsa orada biz varız, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

'SPORUMUZUN KİRLENMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ'

Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahis operasyonları ve fenomenlere yönelik çalışmalara da değinerek, "Yasa dışı bahis başta olmak üzere bilinen bilinmeyen ne türde yasa dışılık varsa Adalet Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Biz, güzel sporumuzun kirlenmesine asla müsaade etmeyiz. Buradan kendine güç zehirlenmesi atfeden kim varsa göreceksiniz onların da enselerine çökeceğiz. Fenomenlerin yasa dışı bahis ile bağlantılarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Masak ve değerli bakanımız Mehmet Şimşek bu konuda çok hassas. Talimatları çok çok önceden verdiğini biliyorum" diye konuştu.

'ODAĞIMIZ, HİÇBİR BAKANIMIZIN DÖNEMİNDE SAPMAMIŞTIR'

Bakan Yerlikaya, 22 yaşında İçişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladığını söyleyerek, "Kırmadan, herkesi kucaklayarak bunu yapacaksın.' Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimat bu. Kutuplaşma değil, birleştirme olacak; o zaman yaptığınız işin bereketi olur, toplumda bir karşılığı olur. Ayrım yapmıyoruz; çünkü huzur hak edilen en temel hizmet. Bize oy veren vermeyen böyle bir ayrım yapma imkanı yok. Böyle bir şey yok. Polis merkezine geleni ayırt edebilir miyiz? Haşa böyle bir şey olamaz. Vatandaşımız bunu görmüş olacak ki, bundan sonra da böyle olacağına inanıyor ki, onlarla bir araya geldiğimizde, 'Biz sizden razıyız' diyor. Terör, şehir eşkıyaları, zehir tacirleri bunlar bizim odaklandığımız temel unsurlar. Bizim odağımız, hiçbir bakanımızın döneminde sapmamıştır. Olması da mümkün değil. Yarın ben de gideceğim. Benden sonraki arkadaşıma yüz akımla görevimi teslim edip, onunla kucaklaşmak, dua etmek istiyorum" dedi. Yakın zamanda 10 bin polis alımıyla ilgili duyuru yapacaklarını söyleyen Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili soruya, "Gündemimizde böyle bir şey yok" cevabını verdi.