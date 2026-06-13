İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Çocuklarımızın üzerinden kirli ellerini çekmelerini istiyorum

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Özellikle 18 yaş altındaki çocukları; yurt dışı bağlantılı telefonlar ve ekonomik vaatler üzerinden manipüle ederek sokak çetelerinde kullanan bir anlayış var. Hepsini yakından takip ediyoruz. Sokağımızda devletin gücü dışında hiçbir güç istemiyoruz. Çocuklarımızın üzerinden kirli ellerini çekmelerini istiyorum. Türkiye, çetelerle gündem olacak bir ülke değildir; bunun gereğini yapmakta son derece kararlıyız" dedi.

İçişleri Bakanlığı himayesinde Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde bir otelin toplantı salonunda düzenlenen 'Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı' sona erdi. Programın kapanış ve sertifika dağıtım törenine; İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı Suna Üstüner, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri ve çok sayıda muhtar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından muhtarlara katılım belgesi verildi.

'DEVLET GÜVENLİKTEN ASLA TAVİZ VERMEZ'

Konuşmasında terörle mücadelede kararlılığın devam ettiğine dikkat çeken Bakan Yardımcısı Turan, "Sizi burada gündemin ağırlığıyla boğmak istemem; ancak terörle mücadelede nerede kaldıysak, hangi adımı attıysak jandarmamız, emniyetimiz ve ilgili tüm kurumlarımız aynı yerde duruyoruz. Devlet, güvenlik konusunda asla taviz vermez. Bu doğrultuda tüm tedbirlerimizi halen en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanında, dünyanın birçok ülkesi pes etmiş gibi görünse de uyuşturucuyla mücadeleye hep beraber devam ediyoruz. Muhtarlarımızdan da bu konuda büyük destek ve yardım bekliyoruz; çünkü muhtarlarımız mahallede neyin nerede olduğunu en iyi bilenlerdir. Onların emniyetimiz ve mülki idare amirlerimizle iş birliği yapması, bu sorunun kökten çözülmesine çok büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

'TÜRKİYE, ÇETELERLE GÜNDEM OLACAK BİR ÜLKE DEĞİLDİR'

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte siber suçlar başta olmak üzere yeni tehdit odaklarının ortaya çıktığını ve teknik kapasiteyi artırarak önlemler aldıklarını belirten Turan, "Son dönemde basına da sıklıkla yansıyan yeni bir tehditle karşı karşıyayız. Özellikle 18 yaş altındaki çocukları; yurt dışı bağlantılı telefonlar ve ekonomik vaatler üzerinden manipüle ederek sokak çetelerinde kullanan bir anlayış var. Hepsini yakından takip ediyoruz. Emniyetimiz ve jandarmamız büyük bir motivasyonla bunların üzerine gidiyorlar. Buradan açıkça çağrıda bulunmak istiyorum; sokağımızda devletin gücü dışında hiçbir güç istemiyoruz. Devletin varlığı haricinde hiçbir yapılanmayı, adı ne olursa olsun kabul etmiyoruz, istemiyoruz. Göreceksiniz, gereken her türlü adımı atıyoruz ve bunları artırarak devam ettireceğiz. Derler ya; 'Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz.' Yapmasınlar, yapmayın. Çocuklarımızın üzerinden kirli ellerini çekmelerini istiyorum. Türkiye, çetelerle gündem olacak bir ülke değildir; bunun gereğini yapmakta son derece kararlıyız" diye konuştu.

'SAVUNMA SANAYİİNDE KIYASLAMA DÖNEMİ BİTTİ'

Türkiye'nin her alanda büyümeye devam ettiğinin altını çizen Turan, "Elbette dünyadaki gelişmelere bağlı olarak sarsıcı depremler, afetler, pandemi süreci ve bölgemizde savaşlar yaşandı. Ekonomide henüz istediğimiz noktada olmadığımız alanlar da var; sıkıntıları da sorunları da çok iyi biliyoruz. Ama her şeye rağmen gelişmeye ve yatırımlara devam etmekte kararlıyız. Vekillerimiz de valimiz de Mardin için yapılanları detaylıca anlattı. Daha iyisini yapma iradesine de bunu hayata geçirecek kapasiteye de sahibiz. Bundan 10-15 yıl önce Türkiye'nin savunma sanayii Yunanistan'la kıyaslanır; 'Onların şu kadar tankı var, bizim bu kadar tankımız var' diye konuşulurdu. Bugün Türkiye'nin geldiği noktada artık bu kıyaslamalar gündeme bile gelmiyor. Bu, ülkemiz adına çok kıymetli bir kazanımdır. Dünyaya bakın; ülkesini ayağa kaldıran, uluslararası alanda 'biz de varız' diyebilen çok az lider ve ülke kaldı. O yüzden büyümekte kararlıyız ve Mardin'de de hayata geçireceğimiz daha pek çok projemiz var" dedi.

'EN BÜYÜK PROJEMİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DİR'

Devletin en büyük ve en iddialı adımının 'Terörsüz Türkiye' olduğunu ifade eden Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu anlattığım çalışmalar içindeki en büyük projemiz, en iddialı adımımız 'Terörsüz Türkiye'dir. Dün Şırnak'taydım, Cizre'deydim; orada da benzer toplantılar yaptık. Evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras tapu senedi, ev, araba, altın ya da gümüş değildir. Evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras, huzurlu ve terörsüz bir Türkiye'dir. Son iki yıldır Mardin'de şehit haberi de çatışma haberi de yok. Bu durum en çok muhtarlarımızı mutlu etmesi gerekmez mi? Yollar, köprüler, hanlar, hamamlar bugün olmazsa yarın yapılır; ancak canın ve huzurun yerini hiçbir şey tutamaz. Bu süreçte henüz işin başındayız ve muhtarlarımıza çok büyük görevler düşüyor. Bu sürece sahip çıkmak bir parti meselesi değildir. Sayın Bahçeli'nin liderliği ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın siyasi öncülüğü ve iradesiyle bu adımlar atıldı; ama bu işi başarıya ulaştırmak, yarın evlatlarımızın huzurlu bir Türkiye'de yaşamasını sağlamak hepimizin ortak görevidir. Dün bir şehit yakınımız aynen şöyle ifade etti; 'Ben eşimi şehit verdim ama çocuğumu şehit vermek istemiyorum.' Mardin başta olmak üzere bu bölgede hangi ailemiz bu acıları yaşamadı? Kimi evladını şehit verdi, kiminin çocuğu dağa kaçırıldı, kimi ekonomik sıkıntılar çekti, kimi iş yerini kaybetti, kimi ise köyünü terk etmek zorunda kaldı. Tekrar o günlere dönmek isteyen bir Allah'ın kulu olabilir mi?"

MUHTARLAR AKADEMİSİ EĞİTİM PROGRAMINA 705 MUHTAR KATILDI

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ise "Kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında önemli görevler üstlenen muhtarlarımız, devletimiz ile milletimiz arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı vesilesiyle, 705 muhtarımızla bir araya gelerek hem Mardin'imizin medeniyet mirasını daha güçlü yarınlara nasıl taşıyacağımızı istişare edilmiş hem de siz değerli muhtarlarımızın talep, öneri ve çözümleri ele alınmıştır. Cumhuriyetimizin ikinci asrında 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ulaşmak amacıyla muhtarlarımız en önemli vazifeleri üstlenmeye ve görevini hakkıyla yerine getirmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Hepimizin tüm çabası, çalışması ve hedefi Mardin'imizin huzuru, Mardinlilerin mutluluğu içindir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı