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Çorum'da Yalnız Yaşayan Adam Apartman Dairesinde Ölü Bulundu

Çorum'da Yalnız Yaşayan Adam Apartman Dairesinde Ölü Bulundu
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Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde bir apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine harekete geçen ekipler, 52 yaşındaki Efkan Bahri Esgin'in cansız bedenini buldu. İtfaiye merdivenli araçla daireye giren sağlık ekipleri, Esgin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'da bir apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, 52 yaşındaki adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın 2. katında ikamet eden 52 yaşındaki Efkan Bahri Esgin'in dairesinden çevreye yayılan ağır ve kötü kokuları fark eden bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracı yardımıyla daireye giriş yaptı. İçeride yapılan kontrollerde, Efkan Bahri Esgin yerde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine giren sağlık ekiplerince yapılan ilk muayenede 52 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde gerekli çalışmaları tamamlamasının ardından Esgin'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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