Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, koruma altındaki çocuklarla bayramlaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'daki Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret ederek koruma altındaki çocuklarla Ramazan Bayramı’nı kutladı. Bayram hediyeleri dağıtan Tarıkdaroğlu, çocuklarla paylaşmanın ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'da, çocuk evlerindeki koruma ve bakım altındaki çocuklarla bayramlaşma programına katıldı.

Ramazan Bayramı'nı memleketi Erzurum'da geçiren Tarıkdaroğlu, Bakanlığa bağlı Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.

Tarıkdaroğlu, burada kalan koruma ve bakım altındaki çocuklarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı, onların mutluluğuna ortak oldu.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın gönderdiği bayram hediyeleri çocuklara dağıtıldı.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada çocuklarla yakından ilgilenen Tarıkdaroğlu, bayramın paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

Tarıkdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, bayramların sevginin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlar olduğunu belirterek, "Devlet olarak çocukların her zaman yanındayız. Çocukların yüzündeki bir tebessüm, bizler için en büyük mutluluk. Bu anlamlı günlerde çocuklarla bir araya gelmek büyük bir değer taşıyor." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Tarıkdaroğlu'na, kız çocukları tarafından hazırlanan Erzurumspor FK temalı kayakçı kardan adam bibloları hediye edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
Haberler.com
500

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı

Tıp öğrencisi Yaren'in ölümüne neden olan sürücü için karar verildi