Adalet Bakan Yardımcısı Ayyıldız, Gümüşhane'de

Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, memleketi Gümüşhane'de bir dizi ziyaret gerçekleştirerek görev yerleri değişen hakim ve cumhuriyet savcıları için düzenlenen veda programına katıldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, Gümüşhane programı kapsamında ilk olarak Gümüşhane Adliyesi'ne giderek Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah'ı makamında ziyaret etti. Adliyedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Ayyıldız, daha sonra il protokolünün de katılımıyla görev yerleri değişen hakim ve Cumhuriyet savcıları onuruna düzenlenen veda yemeğine katılarak konuşma gerçekleştirdi.

"Vatandaşımızın adalete olan güvenini yükseltmek için çalışıyoruz"

Kamuoyundaki makam, servet ve şöhret sahibi kişilere dokunulmadığı algısını yıkmak için çalıştıklarını ifade eden Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, "Özellikle genel kamuoyu algısında vatandaşımızın adalete olan güven duygusunun yükselmesine yönelik birtakım gayretlerimiz var. Malumunuz vatandaşlarımızın adalete olan güven duygusunun düşük olmasında birtakım sebepler var. Bunlardan biri yargılamaların uzunluğu, diğeri de servet sahibi olana, şöhret sahibi olana ve makam sahibi olana dokunulmadığı algısıdır. Biz biliyoruz ki bu iki algı da haksızdır. Belki 12,5 milyon dosyası olan bir memlekette bunun yüzde biri bile çok düşük sayılara tekabül eder. Ama bu yüzde birlik kısım bile insanların adalet duygusunu ve yargılamaların uzadığı düşüncesini maalesef körüklüyor. Diğer tarafta da makam sahibi ise, servet sahibi ise, şöhret sahibi ise ona dokunulmaz algısı var. Hamdolsun bugün başsavcılıklarımız, komisyon başkanlıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz tam bir uyum içerisinde bu algıyı yıkmak için büyük bir gayret içerisindedir. Ama yargılamaların uzunluğu anlamında bizlere de çok önemli görevler düşüyor. Son 45 yılda personel sayısı olarak üç kat artmışız. 9 binli sayılardan 27 bin 500'e gelmişiz. Bugün 27 bin 500 hakim ve savcımız var. Diğer taraftan dosya sayımız son 34 yılda sadece yüzde 30 oranında artmış. Ama maalesef bekleme sürelerimizde hiçbir değişiklik yok. Bekleme sürelerimiz aynen yerinde sayıyor. Dolayısıyla biz şimdi HSK'da Yargının Etkinliği ve Verimliliği Bürosu ile Alo Adalet Hattı üzerinden bu yavaşlığı, bu durgunluğu biraz olsun silkelemek istiyoruz" dedi.

"Adalet Bakanımız irade ve cesaret sembolüdür"

Hakim ve savcıların yaşadığı zorlukların 12. Yargı Paketi ile çözülmesinin hedeflendiğinin altını çizen Bakan Yardımcısı Ayyıldız, "Her gittiğimiz ilde hakim ve savcılarımızın teklif ve önerileri oluyor. Yaşadıkları zorluklar ve yargılamaların uzamasına sebebiyet veren hususlar dile getiriliyor. Bunları not alıyoruz. İnşallah bir kısmını 12. Yargı Paketi ile çözeceğiz. Uygulamayla çözülecek olanlar, UYAP'ta yapılacak güncellemelerle çözülecek olanlar var. Bunları da inşallah gerçekleştireceğiz. Hep birlikte uzun yargılama süreleri konusundaki toplum algısını değiştirecek noktaya gelmek için destek olmamız gerekiyor. Diğer yanda zaten sıkıntı yok. Hamdolsun, gerçekten tıpkı Cumhurbaşkanımız gibi Adalet Bakanımız da tam bir irade ve cesaret sembolüdür. Artık toplumda 'şuna dokunulamaz' denilen neredeyse hiçbir grup kalmamıştır. Bu algı kırılmıştır. Şimdi biz de bunu destekler nitelikte yargılamaların hızlandırılmasına hep birlikte omuz vereceğiz. Bu bir ekip işidir. Ne Bakanlık tek başına, ne HSK tek başına, ne de adliyelerimiz tek başına bunu çözebilir. O yüzden hep beraber el ele vereceğiz ve insanlarımızın günlük hayatına dokunan kolaylıkları ve iyileştirmeleri birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Program, görev yeri değişen yargı mensuplarına plaket takdiminin ardından sona erdi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı