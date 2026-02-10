Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan: Türkiye, Savunma Sanayisinde Adeta Küllerinden Doğarak Dünya Çapında Takdir Topluyor

MİLLİ Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, " Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde adeta küllerinden doğarak, dünya çapında takdir toplayan bir başarı hikayesi yazmaktadır. Bayraktar TB2'lerden, ANKA'lara; MILGEM gemilerinden, Altay tankına; Hisar ve Siper hava savunma sistemlerinden Çelik Kubbe'ye kadar uzanan bu ürün zinciri ile artık kimsenin icazetine ihtiyaç duymayan bir Türkiye var" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) arasında savunma sanayisinde Akademik İş Birliği ve Stratejik Programı protokolü imzalandı. SBTÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy, SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, yapılacak olan protokolün tam bağımsızlık vizyonuna hizmet edecek bir iş birliği olduğunu söyledi. Ayhan, protokolün ayrıca sadece iki kurum arasındaki bir anlaşma değil; aynı zamanda ülkemizin savunma sanayisi alanındaki milli yürüyüşüne atılmış çok anlamlı bir adım olduğunu söyledi.

'YERLİLİK ORANINI YÜZDE 80'LERİN ÜZERİNE TAŞIDIK'

Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişiminden bahseden Bakan Yardımcısı Ayhan, "Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde adeta küllerinden doğarak, dünya çapında takdir toplayan bir başarı hikayesi yazmaktadır. 2002 yılında sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatımız, bugün 10 milyar doları aşmış, dünyada en büyük 11'inci ihracatçı konumuna yükselmiştir. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yüzde 20'lerde devraldığımız yerlilik oranını, yürütülen yerli ve milli savunma hamlesi sayesinde yüzde 80'lerin üzerine taşıdık. Ülkemize uygulanan ambargolara rağmen kendi göklerimizde, kendi denizlerimizde, kendi topraklarımızda bağımsız bir güç haline geldik. Bayraktar TB2'lerden, ANKA'lara; MILGEM gemilerinden, Altay tankına; Hisar ve Siper hava savunma sistemlerinden Çelik Kubbe'ye kadar uzanan bu ürün zinciri ile artık kimsenin icazetine ihtiyaç duymayan bir Türkiye var" dedi.

'BU PROTOKOL, TEORİK BİLGİNİN SAHADAKİ TECRÜBEYLE HARMANLANMASIDIR'

Cumhuriyet tarihinin, en büyük savunma yatırımlarıyla taçlandığını belirten Ayhan, "Bu başarıların temelinde, üniversite-sanayi-Milli Savunma Bakanlığı iş birliği anlayışı yatmaktadır. İşte bugün imzalayacağımız protokol de tam bu anlayışın bir yansıması, ülkemizin kararlı ve büyük yürüyüşünün yereldeki en somut adımlarından biri olacaktır. Bu protokol, teorik bilginin sahadaki tecrübeyle harmanlanmasıdır. Üniversitemiz öğrencileri, 7+1 eğitim modelimiz çerçevesinde, 8'inci yarıyılda iş yeri eğitimi alma imkanı bulacak, sadece sıralarda değil; 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün mutfağında yetişecekler. Fabrikamızın; havacılık elektroniği (aviyonik), motor, yapısal bileşenler gibi kritik alanlarda gerçekleştireceği gerçek proje ve bakım-onarım süreçlerine katılacaklar. Fabrikamızda kullanım fazlası olan tezgah ve malzemeler üniversitemize hibe edilecek, laboratuvar ve ekipmanlarımıza ortak kullanım açılacak, akademik personelimiz ve öğrencilerimiz bu imkanlardan faydalanacaktır. Ortak Ar-Ge projeleri, bilimsel yayınlar, ulusal/uluslararası etkinliklere katılım ve hatta ders verme fırsatları ile bu iş birliği, savunma teknolojilerinde nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin en güçlü araçlarından biri olacaktır" diye konuştu.