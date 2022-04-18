Bakan Varank: Milli teknoloji hamlesiyle yatıp, milli teknoloji hamlesiyle kalkıyoruz(2)

YOZGAT (DHA) - 'HAYIRSIZ MASADAN TÜRKİYE İÇİN HAYIR ÇIKMAZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yozgat'ta vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Parlamenter sistem çalışması için bir araya gelen 6 muhalefet partisini eleştiren Bakan Varank, "Kaç kişilik belli olmayan masalarda, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun ittifakını kurmaya çalışıyorlar. Ülkenin geleceğine, Yozgat'ın yarınlarına yönelik söyledikleri, teklif ettikleri tek bir söz yok. Önce masanın şeklini tartıştılar. Sonra oturma düzenini tartıştılar. 'Peki bu sistemle cumhurbaşkanını kim seçecek, halk mı seçecek, Meclis mi seçecek' dediğimizde, 'aday kim olacak' dediğimizde, 'biz daha onu tartışmadık' diyorlar. Böyle hayırsız bir masadan Türkiye için elbette hayır çıkmaz" dedi.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, -