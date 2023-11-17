Bakan Uraloğlu: Ülkemizin her köşesini hızlı, güvenli, konforlu yol ağlarıyla donatıyoruz (2)

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI AÇILIŞINA KATILDI

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amasya Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı, gençlere önemli mesajlar verdi. Bakan Uraloğlu'na Amasya Üniversitesi tarafından 'çevreye, insanlığa, siyasi, sosyo-kültürel, sağlık, spor ve sanatsal alanlarda' verdiği katkılar nedeniyle, fahri doktora unvanı verildi. Doktorayı Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi takdim etti.

Bakan Uraloğlu, gençlerle buluşmasında son 21 yılda Cumhuriyetin ilk 80 yılında yapılmayan pek çok hizmeti ülkeye kazandırdıkları söyledi. Uraloğlu, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını büyük bir coşku içinde kutladık. 100 yıl öncesine baktığımızda, her türlü imkansızlığı yenerek, küllerinden doğan bir Türkiye görüyoruz. Sağlam kurulan altyapımızla birlikte, savunma sanayiden tarıma, bilimden milli teknolojiye, sağlıktan ulaşıma her alanda zirveye yükselen bir Türkiye'ye eriştik. Özellikle son 21 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, AK Parti hükümetleri dönemiyle beraber, Cumhuriyetin ilk 80 yılında yapılmayan pek çok hizmeti ülkemize biz kazandırdık. Bunun vermiş olduğu haklı bir gurur içerisindeyiz" dedi.

'İKİNCİ YÜZYILI İLMEK İLMEK DOKUYACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, gençlere hedeflerini yüksek tutmaları gerektiğini belirterek, umutsuzluğa yer olmadığını, planlı ve programlı çalışmanın ve azmin önemli olduğunu belirtti. Yıllar öncesi Türkiye'deki şartları ve imkansızlıkları hatırlatan Uraloğlu şöyle konuştu:

"Bundan sonra da Türkiye Yüzyılı'nı ilmek ilmek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına henüz yeni girmişken, eski zamanları biraz da olsa yad etmek istiyorum. 1980'lerde telefon etmemiz gerektiğinde postanelere, komşulara veya bakkala giderdik. Bir telefon konuşması yapmak için bazen saatlerce beklerdik. Şu anda hepimizin tek tuşla bilgiye erişebileceğimiz, hızlı bir teknolojiye sahibiz. Ülkemizin hemen her noktasında genişbant internet ihtiyacını karşıladık. İnternet hızımızı en üst seviyelere taşıdık. Daha 4 gün önce TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. Açtığımız merkezimizle; TV-radyo, internet hizmetleri ve uydu yer istasyonları üzerinden iletilen verilerin, olağanüstü, acil durumlarda kesintiye uğramamasını sağlayacağız. Ülkemizin uzayda izinin olmasının ne kadar önemli olduğunu bilerek, 5 tanesi Bakanlığımıza ait olan, tam 10 tane uydu gönderdik. Şimdi sırada ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A var. Uydumuzu 2024 yılı Haziran ayı içerisinde yörüngesine fırlatmayı hedefliyoruz."

'CUMHURBAŞKANIMIZ SÖZ VERDİ VE RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Bakan Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın siz gençlerimize vadettiği 10 GB internetle ilgili süreç tamamlandı ve 3 gün önce Resmi Gazete'de yayınlanıp, yürürlüğe girdi. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık 10 GB, yıllık ise 120 GB kota tanımlayacağız. Bilgiye erişmenizde araç olması dileklerimle tekrar hayırlı olsun diyorum" dedi.

'TÜRKİYE'NİN İKİNCİ YÜZYILI SİZLERİN IŞIĞINDA AYDINLANACAK'

Gençlere kendi yaşadığı zorluklardan ve başarılarından bahseden Bakan Uraloğlu, "Sizlere bir abiniz olarak, naçizane, kendi tecrübelerimden biraz bahsetmek istiyorum. Ben, 3 göz odada 8 kardeş, iki de anne- baba, tam 10 kişi yaşadım. Kalabalık ailenin bir gereği olarak küçük yaşta sorumluluk almayı, disiplinli olmayı, derli toplu olmayı öğrendim. Ben zorlu diyebileceğim şartlarda okudum, güzel bir üniversiteden mezun olup, İnşaat Mühendisi oldum. Eğer bir şeyi istiyorsanız, başarırsınız. Bakın işte ben, bunun en güzel örneği olarak karşınızdayım. Bu yüzden sizlere önem verdiğim konular hakkında, birkaç tavsiyemi paylaşmak istiyorum. Ahlaklı ve dürüst olun, insan ilişkilerine önem verin, toplumsal sorumluluk bilinci edinin, sürekli öğrenin, kitap okumayı ihmal etmeyin, geçmişi ve bugünü iyi bilin, tabi sadece tarihi değil, bugünü de iyi bilmelisiniz. Türkiye Yüzyılı sizlerin ışığında aydınlanacak" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ DIŞINDA ZULME KARŞI DİK DURAN BAŞKA BİR LİDER YOK'

Bakan Uraloğlu, "Bugün yaşanan İsrail zulmünü görmezden gelmeyin. Bunlar için küçük olduğunuzu düşünmeyin. Aklın yaşta değil başta olduğunun kanıtı çok. Bakın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dışında bu zulme karşı sesini çıkaran ve dik duran başka bir lider yok. Bunların farkına varın. Sadece yakın coğrafyanızla ilgilenmeyin. Dili, dini ne olursa olsun, bir insanlık ayıbı yaşanıyorsa, sakın gözlerinizi kapatmayın. Geçmişte de Türk milleti nerede yardıma ihtiyacı olan varsa onların yardımına koşturmuş. Sizin de şahit olduğunuz gibi bu, bugün de böyledir. Ben sizin bu sorumluluğun bilincinde olduğunuza ve sizlerin geleceğimizi şekillendireceğinize inanıyorum. Gelecekteki başarılarınızın temelini burada, üniversitede atmaktasınız. Bu yolda karşınıza çıkacak her zorluk, sizi daha güçlü kılacaktır. Sabırlı olun ve başarı merdivenlerini azimle çıkın" diye konuştu.

Akademik Yılı Açılış Töreni'ne Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, AK Parti Milletvekili Hasan Çilez, akademisyenler, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.