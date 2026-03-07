Bakan Uraloğlu: 'Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 355 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, " Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 355 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik" dedi.

Bir dizi ziyaret ve program için Kilis'te bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti teşkilatı ile vefa iftarına katıldı. Bakan Uraloğlu, Hatay'a düşen füze ve İran'a yönelik saldırılarla ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Hatay Dörtyol semalarında düşürülen füze gibi hadiseler bizleri tedirgin etmesin. Herkes emin olsun ki hudut güvenliğimiz ve hava sahamız açısından herhangi bir sorunumuz yoktur. Askerimiz, jandarmamız, polisimiz, istihbaratımız her türlü tedbiri en üst seviyede almaktadır. İnşallah en kısa zamanda Cumhurbaşkanımızın girişimleri karşılık bulur ve müzakere masasına dönülür. Bizim için önemli olan bu coğrafyanın bir an önce huzura kavuşmasıdır. Farkında olduğunuz üzere İran-ABD-İsrail savaşı, masum sivillerin hayatını tehdit ederken, küresel istikrarı sarsarak; uluslararası ticaret ve enerji hatları güvenliğini de riske atıyor. Kapatılan Hürmüz Boğazı nedeniyle tüm dünyada enerji maliyetlerinde dalgalanmalar oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uzun süredir anlaşmazlıkların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi için yoğun çaba sarf ettik. Ancak taraflar arasındaki güven bunalımı aşılamadığı ve süreci zehirleyen çabalar devam ettiği için istenen netice alınamadı. Daha fazla kan dökülmemesi, bölgemizin daha büyük acılar yaşamaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye tüm bu tahriklere ve provokasyonlara rağmen soğukkanlılığını korumakta, diplomasiden ve barıştan yana tavır koymaktadır. Ne İran'ın egemenliğine yönelik ihlallere sessiz kalırız, ne de bölgedeki gerilimi tırmandıran adımlara göz yumarız. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki Cumhurbaşkanımızın güçlü, sağlam ve güvenli liderliğiyle Türkiye uluslararası diplomasideki yapıcı duruşu ve kriz çözme kabiliyetiyle 'jeostratejik bir güven adası' haline gelmiştir. Bu nedenle artık sadece Türkiye'nin jeopolitik konumundan değil, 'küresel bir güven aktörü' olma özelliğinden de söz ediyoruz, ki bu özellik, uluslararası istikrarı destekleyen ve taraflar arasında köprü kuran benzersiz bir diplomasi mirasıdır" dedi.

"Terörsüz Türkiye vizyonumuzu da adım adım hayata geçiriyoruz"

Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili de konuşan Bakan Uraloğlu, "Aynı kararlılıkla Terörsüz Türkiye vizyonumuzu da adım adım hayata geçiriyoruz. Yarım asırdır milletimizin huzurunu, gençlerimizin geleceğini çalan terörü bitirmek üzere de çok önemli bir süreç yürütüyoruz. Bu mücadele, sadece güvenlik değil, aynı zamanda milletimizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Çünkü terörün ülkemize çıkardığı o ağır 2,5 trilyon dolarlık fatura, evlatlarımızın refahına, şehirlerimizin kalkınmasına ve ülkemizin daha güçlü olmasına engel olmuştur. Terörün gölgesinde geçen yıllarda kaybedilen her kuruş, aslında milletimizin yarınlarından çalınmıştır. Ama hamdolsun artık o karanlık günler de geride kalıyor. Birlik ve beraberliğimizle bu süreci de zaferle taçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 355 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik"

Son 24 yılda yapılan yatırımlarla ilgili verileri de paylaşan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde 'Yaparsa AK Parti yapar' inancını milletimizin gönlüne nakşettik. Son 24 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 355 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri'ne; İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları'na kadar dev projeleri hayata geçirdik. Bölünmüş yol ağımızı 6 bin 101 km'den 30 bin 49 km'ye, Demiryolu ağımızı 10 bin 948 km'den 13 bin 919 km'ye yükselttik, sıfırdan 2 bin 251 km hızlı tren hattı inşa ettik. Devraldığımız 11 bin kilometrelik demiryolu ağını da baştan aşağı yeniledik, modernize ettik. Aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e taşıdık. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı başarıyla hizmete aldık; şimdi TÜRKSAT 7A için çalışıyoruz. 5G ihalesini gerçekleştirdik; inşallah 1 Nisan 2026'da ilk sinyalini alıp,2 yıl içinde ülke geneline yayacağız. Uluslararası koridorlarda da güçleniyoruz: Orta Koridor ile Asya-Avrupa arasında kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu Projesi ile küresel ticaret rotalarını Türkiye üzerinden kısaltıyoruz" ifadelerine yer verdi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı