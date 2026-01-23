Haberler

TERÖRSÜZ BÖLGEYİ İNŞA EDECEĞİZ

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Batman İl Danışma Meclisi toplantısında 'Terörsüz Türkiye' hedefine vurgu yaparak, sadece 'Terörsüz Bölge' inşa etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nın ardından AK Parti Ocak Ayı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıya, Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de katıldı. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, sadece 'Terörsüz Türkiye' değil 'Terörsüz Bölge' inşa edeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız bir 'Türkiye Yüzyılı' hedefi koydu. Bu hedef doğrultusunda ülkemizin geleceğini planlıyoruz, inşa ediyoruz. Yürüttüğümüz önemli süreçlerden bir tanesi de 'Terörsüz Türkiye' süreci. Geçmişte bazı olumlu olumsuz tecrübelerimiz oldu elbette ama bu süreç başlatıldığı zaman buna inanmayanlar oldu. İnanmayanları bırakın, bu sürecin önüne taş koymaya çalışanlar oldu ama bugün bu sürecin ne kadar kıymetli olduğunu hep beraber görmüş olduk. 'Terörsüz Türkiye'yi değil sadece 'Terörsüz Bölge'yi inşa edeceğiz. Her tarafımızda sıkıntılar oldu, oluştu ama bir akılla beraber Cumhurbaşkanımızın yönettiği bir devlet aklıyla beraber vatandaşımızın, milletimizin, ülkemizin birlik beraberliğine helal getirmeden bu tehlikeleri tek tek bertaraf ediyoruz çok şükür. Burada elbette Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın, illerimizin duruşu da ayrı bir kıymete sahiptir. Bu süreçte bazı illerimizi provoke etmeye çalışıyorlar ve oraları Türkiye'nin gündemine getirmeye çalışıyorlar ama çok şükür biz bu süreçte başarısız olduklarını gördük. Batmanımızın bayrağına, ülkesine sevdasını gördük. Allah sizlerden razı olsun. Gençler bizim istikbalimiz, gençler bizim geleceğimiz. AK Parti siyasetleri ülkemizi bütünleştirme siyasetidir. Ülkemizi geleceğe taşıma siyasetidir. Odağımızda ideoloji değil insan vardır. Kavga değil elbette hizmet vardır. Rant değil, biz projelerimizle gündem oluruz. Projelerimizle konuşuruz. Sonuçta biz laf değil icraat üretiriz, icraat yaparız gerçekten ve milletimiz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetlerimize 24 yıldır destek veriyor. Allah razı olsun. Biz AK Parti hükümetleri olarak yaptığımız hizmetleri eğer bir oy terazisine koymuş olsak Batman dahil her tarafta yüzde 80 oy almamız lazım. Bu kadar oy alıyor muyuz? Almıyoruz. O zaman demek ki biz vatandaşımıza birazcık daha dokunacağız."

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
