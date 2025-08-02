Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum

Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum
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Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 2028 yılında yapılacak" açıklaması sonrası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan seçim için farklı bir tarih geldi. Uraloğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027-2028 ama muhtemelen 2027 olacak, öyle düşünüyorum" dedi.

CHP'nin erken seçim çağrılarına geçtiğimiz gün yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri 2028'de, yerel seçimler ise 2029'da yapılacak. Bay Özgür'ün hayalini kurduğu gibi rastgele bir tarihe bakıp seçim kararı almak bizim yöntemimiz değil" ifadelerini kullanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise seçim için farklı bir tarihi işaret etti.

"SEÇİM MUHTEMELEN 2027'DE OLACAK"

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında açıklamalarda bulunan Uraloğlu, "Ben geleceği şöyle yaşıyorum. Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. O Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027, 2028... Ama muhtemelen 2027'de olacak, öyle düşünüyorum. Benim görevimden bağımsız, biz böyle o akşam Trabzon'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini takip ediyoruz, bir anda 2027'nin sonuna doğru geldik diyelim. Ben şunu görüyorum, Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar Cumhurbaşkanı, bunu ben yaşıyorum, rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, sözlerini "Biz iyi niyetle yola çıktık. Allahuteala çıktığımız bu iyi niyetli yolda bizleri muvaffak etsin. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla" diyerek sonlandırdı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

o tarihe kalacağını sanıyorsan aldanıyorsun yedirmezler cumhurun da sizlerde ABBAS yolcu çünkü halk patladı patlayacak vatandaşı kendi açıklarınızı kapatmak için vergi yükünün altında ezdiniz dünyada % 200 vergi olmaz enflasyon yalanları hırsızlıklar yalan dolan cengiz holding gibilere peşkeş çekmeler artık yeter

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Yorum Beğenme36
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Haber YorumlarıMuratsa:

AYAKKABIMI CİLALIYALIM TOPUN GELİŞİNE VURUR GIBI AKP VURCAZ...YALLAH BİSMILLAH

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Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

reisin karşısına reisten daha dinci muhafazakar biri olmadıkça kazanamaz bu yüzden özgür özel bir an önce tövbe edip namaza başlamalı beş vakit ile birlikte teehecud namazı kılmali cumhurbaşkanın eşi başörtülü olduğundan onu geçmek için özelin eşi çarşafa girmeli yani Erdoğan din adına ne yapıyorsa karşındaki ondan bir adım fazlasını yapmalı yoksa zor Erdoğanın şansına karşısına hep komik garip Dinden uzak rakip çıkıyor ondan Erdoğan hep kazanıyor

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

dinci ? dinci -))))))))

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Haber YorumlarıEmekli:

Seçim barajını bile gecemezler artık. Milleti vergiye bogdunuz yandaşlara para ödemek için

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Neden Sayın Bakan?

Yorum Beğen5
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