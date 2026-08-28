Bakan Uraloğlu Marmaris'te yol incelemeleri yaptı, muhtardan ulaşım talepleri aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaris programı kapsamında Hisarönü Mahallesi, Değirmen Yanı ve Asparan güzergahlarında incelemelerde bulunarak yolların mevcut durumunu yerinde değerlendirdi.

Cuma namazını Hisarönü Mahallesi Camii'nde kılan Bakan Uraloğlu, namazın ardından Hisarönü Mahallesi Muhtarı Fatih Turgut ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Uraloğlu, bölgenin ulaşım ve altyapıya ilişkin sorun ve taleplerini dinledi. Görüşmede Mahalle Muhtarı Fatih Turgut tarafından hazırlanan dosya da Bakan Uraloğlu'na sunuldu. Dosyada, bölgenin ulaşım güvenliği ve yol altyapısına ilişkin üç önemli talep yer aldı. Muhtar Turgut, Hisarönü-Asparan yolunda trafik güvenliğinin artırılması amacıyla aydınlatma, sinyalizasyon ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmasını talep etti. Bunun yanı sıra Hisarönü-Bördübet güzergahında uzun süredir bakım ve yenileme bekleyen yolların elden geçirilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması istendi. Bölgedeki turizm hareketliliği ve artan nüfusa da dikkat çekilen görüşmede, Hisarönü-Bozburun yolunun genişletilerek tamamen yenilenmesi talebi de Bakan Uraloğlu'na iletildi.

Bakan Uraloğlu, görüşmenin ardından Hisarönü, Değirmen Yanı ve Asparan yollarındaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Muhtar Fatih Turgut ise Bakan Uraloğlu'na, bölgede devam eden yatırımlar ve çalışmalara yönelik teşekkür ederek, Hisarönü'nün sorun ve taleplerini doğrudan dinlediği için memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı