Bakan Uraloğlu: En büyük hasletimiz gönüllere köprüler yapmak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bakanlık olarak yollar yaptık, köprüler yaptık, tüneller yaptık ama teşkilat olarak en büyük hasletimiz gönüllere köprüler yapmış olmamızdır. Bundan sonra da o gönül köprülerini daha da güçlendireceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Yalova'da Valiliği ziyaret etti. Vali Ahmet Hamdi Usta ve il protokolü tarafından karşılanan Uraloğlu, burada anı defterini imzaladı. Uraloğlu, sonrasında AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Uraloğlu, Yalova'nın her geçen gün geliştiğini belirterek, bu gelişimde emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Hizmet anlayışlarının temelinde millete hizmet etmenin bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, "Yalova'mız gerçekten gelişiyor. Sizler Yalova'mızı geliştiriyor, hizmet ediyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Bizim davamız Allah'ın emrettiği hizmetleri yapmak ve buna göre yaşamaktır. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Yalova-Armutlu yolunun tamamlanmasının kendileri için ayrı bir önem taşıdığını dile getiren Uraloğlu, projenin daha önce bitmesini arzu ettiklerini ancak bugüne nasip olduğunu söyledi. Özellikle tünellerin son halini yerinde gördüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Keşke biraz daha önce bitirebilseydik ama bazen sonradan yapılan en güzel yapılmış oluyor. Tünelleri bugün son haliyle bir kez daha gördüm. Daha önce de birkaç kez incelemiştim. Cumhurbaşkanımızın 'derhal bitirin' talimatı doğrultusunda milletvekillerimiz ve il başkanımızın da yakın takibiyle çok şükür tamamlamak nasip oldu" ifadelerini kullandı.

Kentte devam eden çevre yolu çalışmalarına da değinen Uraloğlu, inşaatın sürdüğünü belirterek, "Bugün sahaya giderek çalışmaları yerinde inceleyeceğiz. Ne zaman tamamlanabileceğine ilişkin bir değerlendirme yapacağız. İzmit'ten gelecek Güney Otoyolu'nun çevre yoluna yaklaşık 8 kilometrelik bağlantıyla bağlanması yönündeki talep de doğru bir taleptir. İnşallah bunu da hayata geçireceğiz. Böylece İzmit'ten başlayıp Çınarcık ve Armutlu'ya kadar uzanan önemli bir ulaşım aksının bütünlüğünü sağlamış olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yatırımların artarak sürdüğünü belirten Uraloğlu, "Eskiden 'Devlet topladığı vergileri ne yapıyor' denirdi. Bugün ise 'Bu kadar yatırımı yapacak imkanı nereden buluyor' deniliyor. Eğer Allah rızası için yola çıkarsanız, Allah işinizi de bereketinizi de artırır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde biz bunu yaşıyoruz. Dünyanın birçok ülkesini geziyorum. Pek çok lider tanıyorum ama Cumhurbaşkanımız gerçekten davasıyla, ülkesiyle ve milletiyle dertlenen bir liderdir" ifadelerini kullandı.

Hizmet siyasetinin devam edeceğini vurgulayan Uraloğlu, teşkilatların sadece fiziki yatırımlarla değil, gönüllere dokunarak da vatandaşın yanında olması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak yollar yaptık, köprüler yaptık, tüneller yaptık ama teşkilat olarak en büyük hasletimiz gönüllere köprüler yapmış olmamızdır. Bundan sonra da o gönül köprülerini daha da güçlendireceğiz. Vatandaşımız artık yapılan hizmetleri devletin doğal görevi olarak görüyor. Biz ise hizmet üretmenin yanında gönüllere girmeyi de sürdüreceğiz. Bizim davamız millete hizmet etmektir. Siyasi çekişmelerin içinde kaybolmak değildir. Bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz."

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve İl Başkanı Umut Güçlü de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı