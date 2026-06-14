Ankara Havalimanı'na 140 metrelik teknolojik köprü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "140 metrelik mühendislik eseri teknolojik Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı Altgeçidi ile Kızılay merkeze sadece 17 kilometre mesafede modern bir havalimanı kazandırdık" dedi.

Bakan Uraloğlu, Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları Projesi kapsamında tamamlanan çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Proje ile Ankara Havalimanı ve bölgedeki kurumlar arasındaki ulaşım altyapısının güçlendirildiğini belirten Uraloğlu, projenin Ankara'nın stratejik ulaşım altyapısını tamamlayan önemli halkalardan biri olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında toplam 12,5 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bağlantı yolu inşa edildiğini belirterek, "Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 12,5 kilometrelik bağlantı yolunu tamamladık. 140 metrelik mühendislik eseri teknolojik Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı Altgeçidi ile Kızılay merkeze sadece 17 kilometre mesafede modern bir havalimanı kazandırdık. Yolların 6,5 kilometresini bölünmüş yol, 6 kilometresini ise tek yol standardında tamamladık" diye konuştu.

Projenin Ankara Havalimanı ile Ankara'nın yönetim, savunma ve güvenlik merkezleri arasında doğrudan, hızlı ve güvenli ulaşım imkanı sağladığını ifade eden Uraloğlu, "İstanbul yolu ile Ankara Bulvarı arasında alternatif bir bağlantı oluşturularak, şehir içi ulaşıma da doğrudan katkı sunduk" dedi.

Ay Yıldız Yerleşkesi ve çevresindeki ulaşım standartları yükseltildi

Ay Yıldız Yerleşkesi'nin devasa büyüklüğü ve yaklaşık 15 bin personele ev sahipliği yapacak olması nedeniyle bölgedeki ulaşım altyapısının kapsamlı şekilde yeniden planlandığını belirten Uraloğlu, Eskişehir yolu, Ankara Çevre Yolu, Bağlıca ve Yapracık akslarında yeni bağlantılar oluşturulduğunu ve mevcut ulaşım ağının güçlendirildiğini söyledi. Uraloğlu, Eskişehir yolu üzerindeki trafik yükünü azaltmak amacıyla yan yollar ve katılım şeritlerinin artırıldığını, Bağlıca ve Yapracık'ı birbirine bağlayan bulvarları ise transit geçişleri kolaylaştıracak şekilde genişlettiklerini kaydetti. Ankara Çevre Yolu ile entegrasyon kapsamında yeni bağlantı kolları oluşturulduğunu belirten Bakan Uraloğlu, böylece bölgedeki ulaşım ağının daha etkin hale getirildiğini ifade etti.

"Bölgeden geçen sivil araçlar farklı katlardan akmaktadır"

Bölgede akıcı trafiği sağlamak amacıyla çok sayıda köprülü kavşak ve alt geçidin inşa edildiğini belirten Uraloğlu, "Yerleşkeye giriş yapacak araçlarla bölgedeki sivil trafik akışının birbirini etkilememesi için farklı seviyelerde ulaşım çözümleri geliştirdik. Transit alt geçitler ve köprülü kavşaklar ile karargaha giriş yapacak askeri araçlar ile bölgeden geçen sivil araçlar farklı katlardan akmaktadır" dedi.

Ay Yıldız Yerleşkesi ile çevresindeki stratejik kurumlar arasında koordineli bir ulaşım altyapısı oluşturulduğunu da ifade eden Uraloğlu, lojistik ve güvenlik koridorlarının alt ve üst geçitlerle desteklendiğini söyledi. Uraloğlu ayrıca protokol ulaşım akslarının oluşturulduğunu belirterek, proje kapsamında hayata geçirilen düzenlemelerle Etimesgut, Bağlıca ve Çayyolu aksındaki sivil trafik yükünün azaltılmasına katkı sağlanacağını kaydetti.

Yüksek Hızlı Tren hattı üzerine özel teknolojik köprü

Projenin en dikkat çekici yapılarından birinin Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde inşa edilen özel teknolojik köprü olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, seyrüseferlerin hiçbir kesintiye uğratılmaması amacıyla 140 metre uzunluğunda tek pilonlu ekstradoz eğik askılı köprü tasarlandığını ve itme-sürme yöntemiyle inşa edildiğini söyledi. Uraloğlu, köprü sayesinde 70 metrelik açıklıkların yalnızca 2,5 metre tabliye yüksekliği ile geçilebildiğini belirterek, "Böylece Başkentimize estetik bir mühendislik yapısı kazandırdık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntem

Köprünün yapım sürecine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Ağırlığı neredeyse Eyfel Kulesi'ne eşdeğer olan 10 bin tonluk köprü tabliyesini Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yerine yerleştirdik. Bu dev kütle, 800 ton kapasiteli iki adet hidrolik kriko yardımıyla kenar ayaktan destek alacak şekilde geçici çelik mesnetler üzerinde dolu kesit halinde itildi. Böylece bu yapım yöntemini ülkemizde bir ilk olarak başarıyla tamamladık" dedi.

Sadece 6 ayda tamamlandı

Proje kapsamında ayrıca 40 metrelik Ankara Bulvarı Altgeçidi'nin de yer aldığını belirten Uraloğlu, Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları'nın 6 ay gibi kısa sürede tamamlanarak, Ankara'nın stratejik ulaşım altyapısını tamamlayan önemli projelerden biri haline geldiğini kaydetti.

Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarının açılışı, 15 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun katılacağı törenle gerçekleştirilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı