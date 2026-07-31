Bakan Uraloğlu: 'Ayasofya ile yaşıt 1500 yıllık Sangarios Köprüsü’nü şehrimizin simgesi olarak yeniden canlandırdık'

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Ayasofya Camii ile aynı tarihlerde inşa edilen Sangarios Köprüsü'nün açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Restorasyonlarını tamamlayarak Kültür mirasımıza kazandırdığımız Tarihi köprülerin sayısı 528'e ulaştı. Ayasofya ile yaşıt, bu 1500 yıllık köprümüzü şehrimizin simgesi olarak yeniden canlandırdık; turistik ve kültürel değerine yeni bir soluk kazandırdık. 2002 yılından bu yana Sakarya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 251 milyar lira yatırım gerçekleştirdik" dedi.

Doğu Roma İmparatoru Justinianus tarafından MS 562 tarihinde yaptırılan, adını imparatordan alan ve Ayasofya Camii ile yaşıt tarihiyle dikkat çeken Justinianus Köprüsü 12 kemer gözünden oluşuyor. Halk arasında Beşköprü olarak da bilinen ve 2018'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan köprüde restorasyon çerçevesinde yapılan kazılarda güney cephesindeki sarnıç ve hamam yapısı ortaya çıkmıştı. Bin 500 yıldır tarihe tanıklık eden Justinianus Köprüsü, Bizans İmparatorluğu döneminin Anadolu'daki en görkemli eserlerinden biri olarak da biliniyor.

8 yıllık restorasyonun ardından tarihi köprü kapılarını açtı

Yaklaşık 8 yıl süren restorasyon çalışmaları sonrasında Sangarios (Justinianus) Köprüsü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleşen törenle birlikte kapılarını açtı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, "Antik adı Sangaryos olan Sakarya Nehri'nin kenarında yükselen bu kadim yapı da asırlardır bölgenin tarihine tanıklık ediyor. Bugün burada, Doğu Roma İmparatoru Justinianus döneminde, milattan sonra 558-562 yılları arasında inşa edilen tarihi Sangaryos Köprüsü'nün restorasyonunu tamamlayarak yeniden sizlerin hizmetine sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Biliyorsunuz kültürel değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan bir toplumun geleceğini sağlıklı inşa etmesi mümkün değildir. Bu topraklarda iz bırakan her medeniyet ister Hitit, ister Roma, ister Selçuklu, ister Osmanlı olsun hepimizin ortak geçmişidir. Hepsi kıymetlidir; hepsini korumak ve yüceltmek, bu vatanın evlatları olarak önemli bir görevimizdir. İşte bu bilinçle, tarihi yapılarımızı korumak, onarmak ve gelecek nesillere aktarmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak azimle çalışıyoruz. Bu sayede hem tarihimize olan borcumuzu ödüyor hem de bu eserlerin turizm, kültür ve sosyal yaşamımıza katkı sağlamasını temin ediyoruz. Bu tarihi yapıların gelecek nesillere taşınmasına da katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar; Tarihi Hıdırlık Köprüsü, Malabadi Köprüsü, Kızılin Köprüsü, Taşköprü, Osmancık Koyunbaba Köprüsü, Diyarbakır Ongözlü Köprü ve Ani Köprüsü gibi ülkemizin birçok noktasındaki tarihi köprülerimizi restore ettik ve kültür mirasımıza kazandırdık. Restorasyonlarını tamamlayarak Kültür mirasımıza kazandırdığımız Tarihi köprülerin sayısı 528'e ulaştı. 40 tarihi köprünün de restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

"Şehrimizin simgesi olarak yeniden canlandırdık"

Tarihi köprü hakkında bilgiler veren Bakan Uraloğlu, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Tarihi Sangaryos Köprüsü de bu çalışmalarımızın en güzel ve en anlamlı örneklerinden biri oldu. Sapanca Gölü'nün sularını Sakarya Nehri'ne boşaltan Çark Deresi (Melas Çayı) üzerinde yer alan Sangaryos Köprüsü, Erken Bizans Dönemi'nin Anadolu'daki en görkemli anıtsal yapılarındandır. 370 metre uzunluğu,10 metreye yaklaşan genişliği ve 12 kemeriyle tamamen kireçtaşından inşa edilmiş bu görkemli yapı; İmparator Justinianus tarafından İstanbul ile doğu vilayetleri arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak gayesiyle yaptırılmıştı. Elbette asırlar boyunca deprem ve sel gibi doğal etkenlerin ve zamanın da aşındırıcı etkilerine maruz kalarak yıpranmıştı. Biz de zamanla yorulup yıpranan ve çevresi alüvyonlarla kısmen gömülen Ayasofya ile yaşıt, bu 1500 yıllık köprümüzü, Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle geniş bir restorasyon ve çevre düzenlemesiyle yeniden ayağa kaldırdık. Köprünün geniş açıklıklı ve çift sıra alın taşlı 7 adet ana kemerinin bulunduğu ayaklarda suyun akışını yönlendirmek ve köprü ayaklarının zarar görmesini önlemek için sel yaranlar inşa ettik. Köprü korkuluğuna kadar yükselen bu sel yaranları bir cephede yarım silindir, diğer cephede ise üçgen prizma formunda inşa ederek köprü döşemesi üzerinde seyir alanları oluşturduk. Köprümüzün taş ayaklarını ve kemerlerini özgün dokusunu koruyarak titizlikle onardık. Batısındaki giriş kapısı kalıntısıyla birlikte diğer han, hamam ve sarnıç yapısı gibi tarihi gezinti alanları ve modern ama tarihi kimliğe uygun aydınlatma sistemleriyle köprümüzü hem estetik hem de işlevsel bir kimliğe kavuşturduk. Şehrimizin simgesi olarak yeniden canlandırdık; turistik ve kültürel değerine yeni bir soluk kazandırdık. Aslında bu çalışmamız yalnızca bir köprünün yenilenmesi değil; Sakarya'nın tarihi dokusunun korunması, turizm potansiyelinin artırılması ve gelecek kuşaklara değerli bir miras bırakılması demektir" diye konuştu.

"251 milyar lira yatırım gerçekleştirdik"

Bakan Uraloğlu, "Tarihi Sangaryos Köprüsü, iki yakayı birleştirmenin ötesinde, geçmişle bugünü, kültürle turizmi buluşturarak Sakarya'nın ruhunu yaşatıyor. Bu mirası muhafaza etmek ve geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur; biz de bu bilinci taşıyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Sakarya'ya hayata geçirdiğimiz yatırımlarla değer katmaya devam edeceğiz. 2002 yılından bu yana Sakarya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 251 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002'de 131 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 403 kilometreye çıkardık. Yollarının 197 kilometresini BSK kaplamalı iken toplamda 555 kilometreye çıkardık. Akyazı'dan başlayan Kuzey Marmara Otoyolu ile Sakarya'nın ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret merkezleri olan İstanbul ve Kocaeli ile olan bağlantısını yüksek standartlı yeni bir yolla güçlendirdik. Geyve Ayrımı - Taraklı Yolu, Sakarya-Taraklı, Sinanoğlu-Limandere Şehir Geçişini hizmete açtık. Gümüşova Kavşağı ile Sakarya - Topca Köprülü Kavşağını inşa ettik. Bugün itibarıyla; Kaynarca- Karasu Yolu, Ormanköy-Akyazı-Dokurcun Yolu, Hanlı Kavşağı-Mekece Yolu, Şehir Hastanesi Yolu gibi 7 karayolu projesine de devam ediyoruz. Özellikle Kaynarca - Karasu - Kocaali Yolu, doğu-batı aksında kilit rol oynayan Karadeniz Sahil Yolu'nu, İstanbul -Şile - Ağva - Kandıra - Kaynarca Yolu vasıtası ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ve Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlaması bakımından çok önemli bir proje. 58,1 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında olan projemizde bugüne kadar 54 kilometrelik kesimi tamamladık. Kalan 4,1 kilometrelik bölümde çalışmalara devam ediyoruz. Sakarya Çevreyolu diğer adıyla Pekşenler Yolu da gündemimizde. Proje iki gidiş iki geliş olmak üzere 6 kilometre anayol ve 1,5 kilometresi bölünmüş yoldan oluşan 12 kilometre yan yol olmak üzere toplam 18 kilometre uzunluğunda proje ve planlama çalışmalarımız devam ediyor. Yine gündemimiz de olan Orta Anadolu Otoyolu projesi de mevcut. Bildiğiniz üzere Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlattık. Şimdi de güzergahın Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu'nu inşa etmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Sakarya'daki mevcut konvansiyonel hattın tamamını yeniledik"

Bakan Uraloğlu, "Karayollarında olduğu gibi Sakarya'nın demiryolu altyapısına da büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Sakarya'daki mevcut konvansiyonel hattın tamamını yeniledik. Sakarya'yı uluslararası deniz ticareti ve ihracatının merkezlerinden biri haline getiren Karasu Limanı'mızı inşa ettik. Bölgedeki sanayicilerimizin de talepleriyle limanımıza demiryolu entegrasyonunu sağlamak üzere 65 kilometre uzunluğundaki Adapazarı - Karasu demiryolu hattımızın yer teslimini yaparak çalışmalara başladık. Bildiğiniz üzere Sakarya'nın kent içi trafiğine yeni bir soluk katarak şehir trafiğini rahatlatacak 15,2 kilometre uzunluğunda 19 istasyondan oluşan Adapazarı - Serdivan raylı sistem hattımızın ihalesini de yaptık, ihaleyi neticelendirme aşamasındayız, ona da bu sene içinde başlamayı planlıyoruz. Sakarya'mızın değerli insanlarının desteğiyle, şehrimizi daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha kalkınmış bir geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Sakarya'yı bölen demir yolu hattı var, hayatı biraz etkileyen onu da İnşallah Sakarya-Karasu projesi çerçevesinde onunda projesini başlatacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı