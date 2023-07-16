Bakan Tunç: " Yargılamalar kuyumcu titizliği hassasiyetiyle devam ediyor"

BARTIN - Bartın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tek yürek gecesinde binlerce vatandaş Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç düzenlenen programda yaptığı konuşmada darbecilerin milletin karşısında mağlup olduğunu ifade ederek darbe girişimiyle ilgili yargılamaların bağımsız ve tarafsız yargı tarafından kuyumcu titizliği hassasiyetiyle devam ettiğini söyledi.

Bartın Cumhuriyet Meydanında düzenlenen 15 Temmuz Tek Yürek Gecesinde binlerce vatandaş bir araya geldi. Türk Bayraklarıyla alanda büyük bir coşkuya imza atan vatandaşlar gece boyunca süren programı ilgi ile takip etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın'daki Tek Yürek Gecesinde yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi darbecilerin milletin karşısında mağlup olduğunu ifade ederken yargılamalarında kuyumcu titizliği hassasiyetiyle devam ettiğini söyledi.

Bakan Tunç konuşmasında, "15 Temmuz bir darbe kalkışmasından öte Türkiye Cumhuriyet devletini bölme, parçalama Türkiye'nin yönetimini devralma, Türkiye'yi işgal girişimiydi. 15 Temmuz'a darbe kalkışması demek hafif kalır. Türkiye'nin yönetimini devralarak bölgedeki hain planlarını gerçekleştirmek isteyen küresel güçlerin, Türkiye'yi bölmek isteyen, hemen güneyimizde Suriye'yi parçalayarak bir terör devleti kurulmasını amaçlayan küresel güçlerin içimize sızmış olan taşeronları vasıtasıyla gerçekleştirilen bu işgal girişimine milletimiz büyük bir kahramanlıkla, büyük bir mücadeleyle, vatan mücadelesi, bağımsızlık mücadelesi yaparak, büyük bir kahramanlık göstererek dur dedi. Milletin üzerine bombalar yağdıracak kadar gözü dönmüş o hainlerin yürüttüğü tankların önüne çıplak elleriyle tutunan, tutan o aziz milletimize şükran borçluyuz." dedi.

Darbe gecesi milletin büyük bir kahramanlık sergilediğine de değinen Bakan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ben milletin üzerinde bir güç tanımıyorum. Haydi milletim meydanlara, bu hainlere karşı mücadele etmemiz lazım dediğinde, milletimizin meydanlara koşmasıyla beraber darbecilere artık o meydanlar, o hareket ettikleri yerler dar geldi ve onlar orada darbeciler milletin karşısında mağlup olduklarını anladılar. Marmaris'e kalkan suikast timleri Fethullahçı Terör Örgütü mensupları Sayın Cumhurbaşkanımızı şehit etmek için Marmaris'e helikopteri havalandırdılar. Cenabı Allah'ın yardımıyla, milletimizin desteğiyle büyük bir mücadeleyle, bir kahramanlık gösterisiyle milletimiz tarihi zafere imza attı ve darbe kalkışmasını önledi." İfadelerinde bulundu.

20 Temmuz'da anayasanın verdiği yetkiyle darbecilerle hukuk içerisinde mücadele edebilmek için Olağanüstü Hal İlan edildiğini sözlerine ekleyerek konuşmasını sürdüren Bakan Tunç, "Hükümetimizin aldığı karar mecliste onaylandı. ve bu Olağanüstü Hal Kararları çerçevesi içerisinde çok sayıda Olağanüstü Hal Kararnamesi yayınlandı ve yürürlüğe girdi. O kararnameler çerçevesi içerisinde terör örgütü mensuplarının kamudan ayıklanabilmesi, arındırılabilmesi anlamında büyük bir çalışma başladı. Olağanüstü hal kararnameleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilme zorunluluğu yokken bunu yaptık. Dedik ki hak arama yollarını sonuna kadar açalım, hata olmasın. Olağanüstü Hal Kararnameleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu Olağanüstü Hal Kararnamelerini kanunlaştırdı ve Anayasa Mahkemesi'nin denetimi açıldı. Kamudan ihraç edilenlerle ilgili olağanüstü hal komisyonu gibi bir zorunluluk olmamasına rağmen, hak arama yollarını açabilme adına kamudan ihraç edilen FETÖ irtibat ve iltisaklılarının başvurabileceği bir mekanizmayı oluşturduk. ve Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu'nun kararları çerçevesi içerisinde kararlar verildi. İade edilenler oldu iade edilmeyenler oldu. ve bu komisyonun kararları da yine yargı denetimine açıldı. Darbecilerle ilgili olarak soruşturmalar devam etti." dedi.

Yargılamaların bağımsız ve tarafsız yargı tarafından kuyumcu titizliği hassasiyetiyle devam ettiğinin de altını çizen Bakan Tunç, "Fiili olarak darbeye katılan, silah çeken, bomba atan 289 fiili darbe davası açıldı ve bunun 176'sı Yargıtay tarafından onaylandı diğer kalanı da şu anda yargılama süreci devam ediyor. Bu davalarda bin 634 terör örgütü darbecilere, terör örgütü mensubuna ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bin 366 müebbet hapis cezası verildi. Toplamda bin 891 hapis cezasına çarptırıldı. 4 bin 891 mahkumiyet kararı verildi. Yani silah çeken, millete silah doğrultan, şehitler vermemize, gazilerimize neden olan teröristler hakkında 4 bin 891 mahkumiyet kararı verildi. Şu ana kadar 122 bin 632 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. 67 bin 893 soruşturma devam ediyor. 26 bin 667 ilk derece mahkemesinde devam eden ceza soruşturmaları var. Şu anda cezaevlerimizde darbe kalkışmasında bulunan ve bunlarla irtibatlı olan, hüküm giymiş, hükümlü ve tutuklu sayısı da 15 bin 539. Bunların yargılanması, bağımsız ve tarafsız yargımız tarafından kuyumcu titizliği hassasiyetiyle devam ediyor. Hak ettiğine cezayı bağımsız yargımız verecektir. Milletimizin bundan hiçbir zaman şüphesi olmasın." Dedi.

Bakan Tunç konuşmasını, "Gazilerimizin, şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. 15 Temmuz'ları unutmayacağız. 15 Temmuz'ları unutturmayacağız. 15 Temmuz mücadelesi kesintisiz devam edecek. Ülkemizi başta FETÖ, PKK, DHKP-C terörün her türlüsünden arındırmak için mücadelemize devam edeceğiz." diyerek tamamladı.