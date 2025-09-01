Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni adli yıl mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda 2025-2026 yılı adli yıl açılışı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Adaletin devletin temeli, toplumsal huzur ve güvenliğin teminatı, bireylerin haklarının korunması için vazgeçilmez bir değer olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Hukukun üstünlüğü, milletin ortak vicdanıdır. Güçlü bir Hukuk Devleti ancak bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemiyle mümkündür. Adalet politikalarımızın temelini ise hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığımız, bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemine olan güçlü inancımız oluşturmaktadır" dedi.

"REFORMLARI HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Tunç, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak için, fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmeye, insan kaynağını güçlendirmeye, mevzuat çalışmalarını kesintisiz sürdürmeye, reformları hayata geçirmeye devam edeceklerinden bahsetti.

Tunç, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda hiçbir tereddüde yer vermeden bundan önce olduğu gibi insan haklarına ve hukukun evrensel ilkelerine sadakatle bağlı kalarak, Hukuk Devleti ilkesini tahkim etmeyi, demokrasiyi güçlendirmeyi, temel hak ve özgürlükleri geliştirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ BAŞARIYA ULAŞTIRACAĞIZ"

Demokrasiyi, milli iradeyi, ülkenin geleceğini hedef alan vesayetçi zihniyete ve uzantılarına 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi bundan sonra da fırsat vermeyeceklerinden bahseden Bakan Tunç, "Milletimiz adına karar veren yargımızın hedef gösterilmesine, yargı mensuplarımıza yönelik iftiralara, yalanlara, dezenformasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner ve güçlü liderliğinde, 'Terörsüz Türkiye' sürecini adalet temeli üzerinde başarıya ulaştıracak, gelecek nesillerimize daha güvenli ve daha huzurlu bir ülke emanet edeceğiz" ifadelerinde bulundu. Yeni adli yılın ülkeye, millete ve adalet camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan Tunç, şehit olan ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yargı mensuplarına rahmet diledi.