Kerimcan Durmaz tahliye edildi

İlk kez hakim karşısına çıkan Kerimcan için mahkeme kararını verdi
Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son anketten çıkan sonuç
Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız

Kassam Tugayları'ndan Trump'a tarihi rest

Bakan Tunç'tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkındaki soruşturmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda verdiği tepkinin ardından başlaması dikkat çekmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklamasında "TÜSİAD soruşturması Cumhurbaşkanımızın konuşması sonrası başlamadı, ifadeler o güne denk geldi" ifadelerini kullandı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13 Şubat tarihinde derneğin genel kurulunda sarf ettikleri sözler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

ARAS 3 SAAT, TURAN 1 SAAT İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında şüpheliler Turan ile Aras, ifade vermek üzere polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada Savcılığa getirilen şüpheli Aras yaklaşık 3 saat ifade verirken, şüpheli Turan ise yaklaşık 1 saat ifade verdi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Şüpheliler Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkan Turan ve Aras hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SONRASI BAŞLAMIŞTI

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkındaki soruşturmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda verdiği tepkinin ardından başlaması dikkat çekerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili ilk kez konuştu.

BAKAN TUNÇ: İFADELER O GÜNE DENK GELDİ

TGRT canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Tunç "TÜSİAD soruşturması Cumhurbaşkanımızın konuşması sonrası başlamadı, ifadeler o güne denk geldi" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin Meclis grup toplantısında, "TÜSİAD'ın haddi ziyadesiyle aşan ve buram buram provokasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce şu gerçeğin altını çizmek istiyorum; demokrasilerde hiç kimse eleştiriden azade değildir. Tutarlı, yapıcı, iyi niyetli olması halinde biz de eleştirilere hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık ve tıkamayız. Bugün konuşan Türkiye diye bir olgudan bahsediliyorsa bunu mümkün hale getiren hiç şüphesiz AK Parti'dir, hükümetlerimizdir. Yasakların kalkmaması için mahkemeye koşanların bize demokrasi ve özgürlükler konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. TÜSİAD zihniyeti, siyasetin zayıf ve devletin onların tasallutu altında olduğu dönemlerin sembolüdür. 2002 öncesinde TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini çok iyi hatırlıyoruz. Bunlar eski Türkiye'de siyaseti de istedikleri gibi dizayn ediyorlardı. Çıkarlarına göre karar organlarını kontrol ediyor ve yönlendiriyorlardı. Gazete manşetleri vasıtasıyla iktidarlara ayar veriyorlardı. Biz işte buna 'dur' dedik." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Tunç'tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
img

Dr. Ekrem Teymur: Kripto para hareketlerini takip etmek mümkün
img

5 yaşındaki çocuğun mesane duvarından çıkan doktorları bile şoke etti
img

Müge'yi isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıERSAN ELMAS:

:) ulan ne güldüm yaaa

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAGA:

80 ülkeye ihracat yapan tüsiad başkanına yurt dışı yasağı? ülkeyi esad rejimine çevirenler duydunuz mu_?

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErtan Baykal:

Hiç bir dinci kafaya inanmayın.

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Çetin:

Bizde inandık

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Din tüccarlarından bıktık!.. Memleketi mahfettiler, ne ekonomi kaldı ne de adalet!

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan erdem:

Durust değılsınız vallahi değılsınız fetoyu oven ona ne şırınlık gosteren bakan ve vekiller var daha meclısde neden onları temızlemıyorsunuz çıkar siyaseti bu bendense yaşa değılsen git silivride ol politakısı duuşuncesıyle hiç bir yere varamazsınız aha diyorum gelecek seçimde sıze oy veren çok kişi bunu kabul etmiyor ve zayıflayacaksınız yanlışlardan donun bir an once fikir ve duşunce vatana ve millete saygısızlık yapıyorsa eyvallah ama apo denenle pazrlık yapılan kişilerle kolkosınız

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİdi Amin:

kimse dedi diye değil işadamı kisvesi altında siyasilere aba altında sopa gösterme girişiminden dolayı, çarpıtanlar, gaz verenler, millet eski millet değil yapılanların farkında herkes işini yapmalı!

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSimu:

Tabii canıııım

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakup Başaran:

bunlar Recep Tayyip Erdoğan’ı bitirecekler..Demedi demeyin.Bu kadar iş bilmez nasıl toplanmış bir araya

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Büuük bir kavga çıkarın. Haydi bekliyoruz

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum

Müge'yi isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
Dr. Ekrem Teymur: Kripto para hareketlerini takip etmek mümkün

Dr. Ekrem Teymur: Kripto para hareketlerini takip etmek mümkün
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi
Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan Korgeneral emekli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.