Bakan Tunç: Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak kimseye yakışmaz

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleriyle ilgili, "Konu yargıya intikal etti. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı. Bu soruşturma ile ilgili fezleke TBMM'nin gündemine gelir, Anayasa Komisyonu'nda görüşülür. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz" dedi.

Bakan Tunç, Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonunda düzenlenen, Türkiye Adalet Akademisi Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Tunç, hakim ve savcı adayları ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Adalet devletlerin payidar olmasını sağlamanın yanında devletlerin varlık sebebidir. Aynı zamanda adalet, toplumun huzur, barış, mutluluk ve refahının sigortasıdır. Bir adaletsizlik olduğu zaman son kertede buna 'dur' diyecek devletlerin adalet teşkilatlarıdır, hakim ve savcılarıdır. İşte siz bugün böylesine kutlu bir meslek olan hakimlik ve savcılık mesleğine talip oldunuz. Bu sizler için büyük bir onurdur. Aynı zamanda sizlerin omzuna büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Çünkü adaletin hayatla kucaklaşması insan eliyle yani sizlerin eliyle olacaktır. Sizler adaleti hakkıyla yerine getirirseniz devletin bekasını da korumuş olursunuz. Adaleti hakkıyla yaşatırsanız insanımızı da yaşatmış olursunuz" diye konuştu.

'ADALETİN SAĞLANMASI İÇİN BİR MAZERETİNİZ BULUNMUYOR'

Son 21 yılda adalet sisteminin imkanlarını geliştirdiklerini söyleyen Tunç, "Hükümet konaklarının giriş katlarına sıkışmış, derme çatma odalar artık tarihe karıştı. Tuşu basmayan daktilolar, kağıdı, toneri olmayan adliyeler artık çok geride kaldı. Personel sayısının yanında niteliğini de arttırıcı birçok önlem aldık. Bu kapsamda çalışmalar yaptık, eğitimler düzenledik. Mevzuatımızın dilini sadeleştirirken aynı zamanda insanlarımızın beklentilerine uygun düzenlemeler yaptık. Temel kanunlarımızın tamamını baştan sona yeniledik. Yargı sisteminin aksamasına neden olacak bir çok sorunu giderdik. Artık adaletin sağlanması için bir mazeretiniz bulunmuyor. Her alanda olduğu gibi yargıda da reform irademizi sürekli koruyoruz. Bu kapsamda adalet hizmetlerinin daha iyi yürütülebilmesi için adaletle ilgili tüm alanları ilgilendiren yeni bir düzenleme daha yapmıştık. Hukuk mesleklerine giriş sınavı. Bu sınavla; avukat, hakim, savcı ve noter olacak kişilerin mesleki niteliklerinin artmasını amaçlıyoruz. Bu mesleklerde asgari bir standardı yakalamak istiyoruz. Bu düzenleme 2024'te yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı.

'AKLINIZI, VİCDANINIZI HÜR VE TEMİZ TUTUN'

Hakim ve savcı adaylarına tavsiyelerde bulunan Tunç, "Meslek hayatınız boyunca, özgür bir aklın ve muhakeme becerisinin ne kadar hayati bir rol olduğunu unutmayın. Bu ilkeye sırtını dönenlerin yani özgür bir aklı ve muhakemeyi göz ardı edip başkalarından emir alarak adeta mankurtlaşmış bir canavara dönen FETÖ'cülerin ülkemizi nasıl bir felaketin eşiğine getirdiğine 15 Temmuz'da şahit olduk. Fikrinizi, vicdanınızı, aklınızı başkalarına emanet edip, adeta uzaktan kumanda ile kontrol edilen bir robota kendinizi dönüştürmeyeceğinize yürekten inanıyoruz. Aklınızı, vicdanınızı hür ve temiz tutun. Hukukun üstünlüğünü, temel insan hak ve özgürlüklerini, milletimizin önceliklerini kendinize kılavuz edinin" dedi.

'SÜREÇ MECLİS'İMİZİN TAKDİRİNDEDİR'

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, TSK'ya yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Bu açıklamaları hoş karşılamak, kabul etmek mümkün değil. Konu yargıya intikal etti. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı. Bu soruşturma ile ilgili fezleke TBMM'nin gündemine gelir, Anayasa Komisyonu'nda görüşülür. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatını taşıyan birisine hiç yakışmaz. Kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir. Bu anlamda gerekli soruşturma süreci de başlamış. Soruşturma sürecinin TBMM'ye intikalinden sonraki süreç Meclis'imizin takdirindedir" diye konuştu.