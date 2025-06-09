Bakan Tunç: 'Katil İsrail, hukuk tanımazlığını bir kez daha göstermiştir'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail ordusu tarafından Madleen gemisine yapılan baskına ilişkin, "Katil İsrail, bir kez daha hukuk tanımazlığını gözler önüne sermiştir" dedi.

Bakan Tunç, İsrail ordusu tarafından baskına uğrayan Madleen gemisine yapılan baskına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen isimli gemiye saldıran İsrail, sadece silahsız sivil gönüllüleri değil, insanlığın ortak vicdanını da hedef almıştır. Madleen gemisinde bulunan insan hakları savunucularına yapılan saldırı tüm insanlığa yönelmiş bir saldırıdır. Soykırımcı İsrail, düzenlediği saldırıyla ahlakının ve vicdanının olmadığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. İsrail, yıllardır sürdürdüğü sistematik saldırılarla yalnızca Filistin halkını değil, uluslararası hukukun temel ilkelerini ve Birleşmiş Milletler kararlarını da çiğnemeye devam etmektedir. Çocukları öldüren, yardım taşıyan gemilere saldıran, gazetecileri ve sağlık çalışanlarını hedef alan bu alçaklık cezasız kalmamalıdır. Gazze'de 55 bin masum insanı şehit eden bebek katili İsrailli yöneticiler, hukuk önüne çıkarılarak hak ettikleri cezayı mutlaka almalıdır." - ANKARA