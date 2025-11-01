Bakan Tunç: Adaletli bir sonuca ulaşmak gerekir (2)

ADALET SARAYI AÇILIŞINA KATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapımı tamamlanan Adalet Sarayı ile Adıyaman Adalet Sarayı ek hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Adalet Sarayı açılış törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanı sıra, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem bölgesinde yaraları sarmak için devletin tüm kurumlarının işbirliği içerisinde olduğunu belirterek "Asrın felaketi diyoruz, asrın depremi diyoruz ama bu belki hafif kalıyor bu deprem afeti için. Dünya tarihinin en büyük kara depremi olduğunu bilim insanları mevcut kaynaklara göre söylüyorlar. 11 vilayetimiz yerle bir oldu. 53 bin canımızı kaybettik. 14 milyon insanımız bu afetten etkilendi. Binlerce insanımız yaralandı. Şehirlerimiz, köylerimiz yerle bir oldu. Tabii aradan 2,5 yıl gibi bir zaman geçti. Bu süre içerisinde çok önemli mesafeler alındı. Kabine toplantılarımızın değişmeyen gündem maddesi deprem bölgesindeki yapılan çalışmalar. Sayın Cumhurbaşkanımız her toplantıda bütün bakanlarımıza kendi görev alanları ile ilgili olarak deprem bölgesindeki çalışmalarımızın ne aşamada olduğunu ve bundan sonra daha neler yapılması gerektiğini hep istişare etti" dedi.

'İDARİ YARGIDA 116 BİN 696 DAVA AÇILDI'

Depremden kaynaklanan davalara ilişkin açıklamalarda bulunan Tunç, idari yargıda 116 bin 696 dava açıldığının bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Ceza soruşturmaları var. İdari yargılama ile ilgili konular var. Bir de hukuk yargılamasını ilgilendiren konular var. Tabii şu ana kadar deprem bölgesinde 116 bin 696 dava açıldı idari yargıda. Bunun 83 bin 321'i ilk derecede karara bağlanmış durumda. 26 bin 493'ü istinaf aşamasında, 19 bin 598'i de Bölge İdare Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Şu anda idari yargıda devam eden 40 bin 270 derdest dava bulunuyor. Ağır hasar tespiti, bir de yıkım kararlarına karşı vatandaşlarımızın açtığı davalar oldu. 43 bin 365 dava açılmıştı 11 vilayetimizde. 39 bin 769'u karara bağlandı. Yani yüzde 90'ın üzerinde karara bağlanmış durumda. Dolayısıyla burada aksamadan devam eden bir sürecin olduğunu görüyoruz. Tabii hak sahipliği başvurularına ilişkin davalar var. Orada da yüzde 72 oranında davaların sonuçlandığını ve giderek de hızlandığını görmek mümkün."

'2 BİN 380 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI'

Depremin ardından 64 bin 663 hukuk davası açıldığını söyleyen Yılmaz, "57 bin 574 ilk derecede, 7 bin 711'i istinafta, 2 bin 491'i Bölge Adliye Mahkemesi'nde, 5 bin 520'si de Bölge Adliye Mahkemesi'nde devam ediyor. Derdest dava olarak 12 bin 609. Tabii ceza soruşturmalarına baktığımızda özellikle şunu ifade ettik. 'Bu binaların yapımında bir kusur varsa bunu ortaya çıkaracak olan yargıdır' dedik ve bu anlamda da yargı gerekli delilleri toplayarak, gerekli soruşturmaları açmış durumda. Bu soruşturmaların büyük bir kısmı da davaya dönüşmüş durumda. 2 bin 380 kişi hakkında soruşturma açılmıştı. Şu anda halihazırda 2 bin 591 kovuşturma devam devam ediyor. Bunların bir kısmı tutuklu dosyalar var. Bir kısmı adli kontrol şeklinde devam eden dosyalar var. Yargı mensuplarımızın gerek ilk derece, gerek İstinaf, gerekse Yargıtay süreci de başlayacak belki de birkaç ay sonra hepsinin bir arada olduğu bu davalarla ilgilenen dairelerde görev yapan yargı mensuplarımız, şu anda biz buradayken onlar çeşitli oturumlar altında konuları değerlendiriyorlar. Bölgeyi dinliyorlar. Bölgenin yargı mensuplarını dinliyorlar, hakkaniyetli bir sonuca ulaşılması lazım. Çünkü büyük bir deprem ve iki kez tekrarlandı. Büyük şiddette oldu ve geçmiş yönetmeliğe göre yapılan binalar var. Ömrünü tamamlamış binalar var. Onlar içerisinde yıkılanlar var, yıkılmayanlar var ve dolayısıyla farklı üniversitelere giden dosyalar nedeniyle farklı bilirkişi raporları da olabiliyor ve bu anlamda yeknesaklığı sağlamak, hakkaniyetli ve adaletli bir noktaya, sonuca ulaşabilmek için ve özellikle bir içtihat birliğini sağlayabilmek için bizim bir değerlendirme toplantısına ihtiyacımız vardı. ve bu da bugün Kahramanmaraş'ta gerçekleşiyor ve inşallah en doğru sonuca, adaletli sonuca ulaşabilmek için yargı mensuplarımız çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

'TERÖR BELASINDAN KURTULMANIN EŞİĞİNDEYİZ'

Tunç, Türkiye için huzurlu bir geleceğin kurulacağından emin olduklarını belirterek "Bizim siyasetimiz eser siyaseti. Birileri karalama siyaseti yapabilir ama biz onlara hiç aldırış etmeden eser üretmeye, bu ülke için, bu millet için değer üretmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz inşallah. Türkiye yüzyılını terörsüz Türkiye ile inşa edeceğiz. Bu yolda çok mesafe aldık. 41 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz. Bu uğurda çok büyük ekonomik kayıplarımız oldu. Şehitler verdik, gaziler verdik. Binlerce şehidimiz var. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız. Onlar terörsüz bir Türkiye idealiyle canlarını verdiler. Onların emanetine sonuna kadar sahip çıkarak, milletimiz ne istiyorsa onu gerçek iyileştirmenin gayreti içerisinde olacağız ve inşallah terörden ülkemizi kurtararak bu yavrularımıza, şu Türk bayrağını sallayan bu yavrularımıza huzurlu bir geleceği inşallah kazandıracağız. Bu bizim görevimiz. İnşallah hiçbir sabotaja fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunum yaptığını hatırlatan Tunç, "Karalamalara fırsat vermeyeceğiz ve bugüne kadar süreci hassasiyetle götürdük. Son bir yıldan bu yana Terörsüz Türkiye ile ilgili geniş bir mutabakat var. Meclisimizde önceki gün komisyona sunum yaptık. Gelinen süreci anlattık. Adalet Bakanlığı olarak bize düşen kısımları ile ilgili idari uygulamalarla ilgili aldığımız tedbirleri milletvekillerimizle paylaştık. Tabii bundan sonraki süreçte meclisimizin alacağı kararlar, komisyonun önerileri bundan sonraki atacağımız adımlar da yol haritası olacak ve bu anlamda milletimizin menfaat saatine olan ne varsa onun yapmanın gayreti içerisinde olacağız diyorum" diye konuştu.

Mahir ALAN- Mustafa ÖNDOĞAN/ADIYAMAN,