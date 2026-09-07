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Bakan Tekin, Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Slovakya'da Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Slovakya'da Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, OECD tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 Sonuçları Bölgesel Lansman Toplantısı'na katılmak üzere geldikleri Slovakya'da, Büyükelçiliği ziyaret ettiklerini belirtti.

Ziyarette, Büyükelçi Erkan Özoral ile Slovakya özelinde yürütülen eğitim çalışmalarını değerlendirdiklerini aktaran Tekin, misafirperverliği dolayısıyla Özoral'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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