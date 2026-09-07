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Daha ilk maçtan bu yapılır mı? Birkaç saat arayla iki farklı takım taraftarıyla arbede yaşadılar

Daha ilk maçtan bu yapılır mı? Birkaç saat arayla iki farklı takım taraftarıyla arbede yaşadılar
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Geçen sezon 2. Lig'den düşen Bucaspor 1928'in 3. Lig 2. Grup'taki ilk maçı olaylı geçti. İzmir temsilcisi, Balıkesirspor maçının ardından kırmızı-beyazlı taraftarlarlarla gerginlik yaşadı. Ayrıca maç sonrası Buca'ya dönen sarı-lacivertli taraftarlar, Altay taraftarlarıyla da karşı karşıya geldi ve olaylar büyüdü. İşte detaylar...

  • Bucaspor 1928, 3. Lig 2. Grup'taki ilk maçında Balıkesirspor'a 4-1 yenildi; maç, rakibin saha zemini hazır olmadığı için Aliağa Atatürk Stadı'nda oynandı.
  • Maç sonrası Bucaspor 1928 taraftarları, Balıkesirspor taraftar otobüslerine tekme, yumruk ve taşlarla saldırdı; bir otobüsün camları kırıldı.
  • Aynı gün Alsancak İZBAN İstasyonu'nda Bucaspor 1928 ile Altay taraftarları arasında arbede çıktı; bazı taraftarlar yaralandı ve emniyet güçleri müdahale etti.

Geçen sezon 2. Lig'den düşen Bucaspor 1928'in 3. Lig 2. Grup'taki ilk maçı olaylı geçti. Transfer yasağı nedeniyle altyapı ağırlıklı kadroyla mücadele eden İzmir temsilcisi ilk hafta Balıkesirspor'a rakibin saha zemini hazır olmadığı için yine İzmir'de Aliağa Atatürk Stadı'nda konuk oldu. 

BALIKESİRSPOR TARAFTAR OTOBÜSÜNE TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRI

Mücadeleyi 4-1 kaybeden sarı-lacivertlilerde taraftarlar stat çıkışında Balıkesirspor'un taraftar otobüslerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Atılan taşlardan Balıkesirspor taraftarlarını taşıyan bir otobüsün camları kırıldı.

ALTAY TARAFTARLARIYLA DA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Aliağa'da saat 17.00'de oynanan maç sonrası Buca'ya dönen sarı-lacivertli taraftar grubu Alsancak İZBAN İstasyonu'nunda Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayan Altay-Denizli İdman Yurdu maçından çıkan Altaylı taraftarlarla da birbirine girdi. İstasyonda karşılaşan iki takım taraftarları arasında saat 21.30 civarında yaşanan sözlü atışma kavgaya dönüştü. İki takım taraftar grupları arasındaki sözlü sataşmalar kısa sürede arbedeye neden oldu. İstasyonda ve tren içerisinde yer alan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Olayda bazı taraftarların yaralandığı öğrenilirken, emniyet güçlerinin müdahalesiyle gerginlik yatıştırılıp taraftarlar tahliye edildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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