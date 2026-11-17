Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türk dünyasının ürettiği bir bilimsel değeri, bir kültürel değere kazandırmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz ve böyle hareket ediyoruz" dedi.

"Şefika Gaspıralı Onur Ödülleri 2026 Töreni", Ankara'da düzenlendi. Ödül töreninde Türk dünyasının önemli kadınlarından Şefika Gaspıralı'nın hayatı, fikirleri ve toplumsal mücadeledeki yeri ön plana çıkarıldı. Kadınların eğitim, kültür, bilim ve toplumsal yaşam alanlarındaki katkılarına dikkat çekilen programda, Türk dünyasında kadın dayanışmasının ve ortak kültürel değerlerin yaşatılmasının önemine vurgu yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun da katılım sağladığı törende, Şefika Gaspıralı'nın Türk dünyasında kadınların eğitim ve toplumsal hayatta daha etkin rol üstlenmesi yönündeki mücadelesinin taşıdığı tarihsel önemi ele alındı.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin siyasal anlamda müfredata egemen olmasını düşündüğümüz konuda 6 tane komisyon oluşturduk"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde Türk dünyasına ait birçok bilgi ve belge yer aldığını belirten Tekin, "Dünya maalesef çok farklı bir yere doğru evriliyor. Dünyada çok farklı birliktelikler kuruluyor ve konjonktürel olarak çok farklı söylemler inşa ediliyor. Bizler gençliğimizi Soğuk Savaş dönemi dünyasında yaşadık ve Soğuk Savaş döneminin ürettiği kavramsal literatür ve siyasal iklim bize egemen oldu. Türkiye, uzun yıllar boyunca Türk dünyasından kopuk bir biçimde yaşamak zorunda kaldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin siyasal anlamda müfredata egemen olmasını düşündüğümüz konuda 6 tane komisyon oluşturduk. Bunlardan bir tanesi Gönül Coğrafyamız Komisyonuydu. Anaokulundan 12'nci sınıfa kadar çocuklarımıza vereceğimiz eğitimde, Gönül Coğrafyamızla ilgili olarak ne vermemiz gerektiğine karar veren bir komisyon oluşturduk. Bu komisyonun içerisinde hepimizin yakından tanıdığı bu konuyu dert edinmiş akademisyen ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilere yer verdik. Anaokulundan 12'nci sınıfa kadarki müfredatın içerisinde her bir derste müfredatın içeriğine göre farklı bilgilere yer verdik. Edebiyat dersimizden tarih dersimize, coğrafya dersimizden fizik, kimya, biyoloji derslerimize kadar her derste örneklendirme yaparken mutlaka Gönül Coğrafyamız dediğimiz Türk dünyası ile ilgili bilimsel, tarihi ve kültürel değerlere yer verdik. Ben bunu çok önemsiyorum. Şu anda Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin içerisindeki yeni ders kitaplarımıza bakarsanız kitapların içerisindeki ilgili hususları göreceksiniz" diye konuştu.

"Türk dünyasının ürettiği bir bilimsel değeri, bir kültürel değere kazandırmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz"

Eğitim müfredatında Türk dünyasına ait şeyleri daha fazla yerleştirmeye çalıştıklarını ve çalışmalarının bu yönde ilerlediğini dile getiren Tekin, "Türk dünyasının ürettiği bir bilimsel değeri, bir kültürel değere kazandırmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz ve böyle hareket ediyoruz. Müfredatımızın tamamına bunu yerleştirdik. Başka bir şey daha yaptık. Bir de biraz önce ifade ettiğim Soğuk Savaş döneminin bize dayattığı bazı kavramsal dayatmaları literatürden çıkarmak istedik. Bunlardan bir tanesi Türk dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasındaki bağlantıyı koparmak üzere inşa edilmiş Orta Asya kavramının yerine, orijinal literatürde olduğu gibi Türkistan kavramını biz yeniden literatürde kullanalım istedik. Sadece bu değil, bunun gibi Soğuk Savaş döneminin ayrışmayı kalıcı hale getirmek için ürettiği kavramsal literatürü mümkün olduğunca ortadan kaldıracak bir adım attık" şeklinde konuştu.

"10 milyondan fazla gencimize Türk Dünyası Kültür Atlasını ortaokul ve liseler için 2 ayrı versiyonda yayımladık"

Bundan sonraki projelerle de Türk dünyasını Türk müfredatıyla buluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 milyondan fazla gencimize Türk Dünyası Kültür Atlasını ortaokul ve liseler için 2 ayrı versiyonda yayımladık. Bu kitabın içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ziyaret etmek isteyen Kazak, Kırgız veya Azerbaycanlı gencimiz, Türkiye'ye geldiğinde nereyi ne için görmesi gerektiği, kendi müfredatıyla ilişkisini nasıl kurması gerektiği, Türk dünyası açısından ziyaret edeceği yerin ne anlama geleceğini hem yazılı olarak okuyabileceği hem de QR kodlarla bir hikaye ve yöresel müzik eşliğinde keyifle izleyebileceği bir kitabı oluşturduk. Ardından da bu kitabı Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin yerel dillerine çevirdik ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi için ülkemizde bulunan siyasetçilere, devlet ve hükümet başkanlarına hediye ettik. Bundan sonra da ziyaret ettiğimiz yerlerde bunu hediye olarak götürüp oradaki çocuklarımızın ve gençlerimizin de bunlardan faydalanmasını arzu ediyoruz."

"Şefika Gaspıralı, gerçekten bir hayat mücadelesi vermiş"

Şefika Gaspıralı'nın Türk dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ise, "Şefika Gaspıralı ismi maalesef ki Türkiye'de yeterince hak ettiği kadar bilinmiyor, tanınmıyor. Kırım Tatar Türklüğü, Türkiye'de çok ciddi bir sayıda ve bu coğrafyada gerçekten bu toprakların öz evlatları olarak yaşamın içerisinde hayat mücadelesine devam ediyorlar. Bizim yaptığımız araştırmalara göre şu an Türkiye'de 4 milyona yakın Kırım-Tatar kökenli kardeşimizle bu ülkede birlikte yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu anlamı taçlandırmaya, toplumuzla buluşturmaya ve diğer devletlerdeki kardeşlerimizle işbirliği alanlarını artırmaya gayret ediyoruz. Şefika Gaspıralı gerçekten bir hayat mücadelesi vermiş" ifadelerini kullandı.

Program, Kıtır-Tatar yöresine ait dans gösterileri ve ödül almaya hak kazanan kişilere ödül takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı