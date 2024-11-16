Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile MESEM'lerdeki yolsuzluğa adı karışan Güçlü Kadınlar Derneği Başkanı Tuğba Sarıcan Yıldız'ın fotoğrafı gündeme geldi.

DEVLETTEN 2 MİLYONA YAKIN PARA ALMIŞ

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, fotoğraftaki kadın için "Yıldız; iki yıl önce Kocaeli'ne geldi, 2023'te, Güçlü Kadınlar Derneği ve GİZ Danışmanlık firmasını kurdu, devletten MESEM kapsamında 1 milyon 958 bin lira aldı" dedi. İddiaya göre, Yıldız aldığı bu paranın gereğini yerine getirmedi ve parayı da geri ödemedi.

BAKAN "SONRADAN ÖĞRENDİM" DEDİ

Tekin ise paranın faiziyle birlikte alınmaya çalışıldığı Yıldız'ı tanımadığını ifade ederek "Sonradan öğrendim" dedi. Bu arada bakanla fotoğrafını 'tugbayildizofficial' adlı Instagram hesabından paylaşan Yıldız'ın tartışmalar üzerine sosyal medya hesabını kapattığı ortaya çıktı.