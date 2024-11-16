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Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde

Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
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CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ismi yolsuzluk iddialarına karışan Güçlü Kadınlar Derneği Başkanı Tuğba Sarıcan Yıldız ile fotoğrafını Meclis'te gündeme taşıdı. Bakan Tekin ise kadını tanımadığını söyledi.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile MESEM'lerdeki yolsuzluğa adı karışan Güçlü Kadınlar Derneği Başkanı Tuğba Sarıcan Yıldız'ın fotoğrafı gündeme geldi.

DEVLETTEN 2 MİLYONA YAKIN PARA ALMIŞ

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, fotoğraftaki kadın için "Yıldız; iki yıl önce Kocaeli'ne geldi, 2023'te, Güçlü Kadınlar Derneği ve GİZ Danışmanlık firmasını kurdu, devletten MESEM kapsamında 1 milyon 958 bin lira aldı" dedi. İddiaya göre, Yıldız aldığı bu paranın gereğini yerine getirmedi ve parayı da geri ödemedi.

Bakan Tekin'in tartışma yaratan pozu Meclis gündeminde

BAKAN "SONRADAN ÖĞRENDİM" DEDİ

Tekin ise paranın faiziyle birlikte alınmaya çalışıldığı Yıldız'ı tanımadığını ifade ederek "Sonradan öğrendim" dedi. Bu arada bakanla fotoğrafını 'tugbayildizofficial' adlı Instagram hesabından paylaşan Yıldız'ın tartışmalar üzerine sosyal medya hesabını kapattığı ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLion 1:

Bencede tanimiyor buna inanan yuzde kirklik kesim var ayni seyi baskasi yapmis olsaydi?

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
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