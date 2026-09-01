Bakan Tekin Batman'da 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Anlattı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman programı kapsamında ziyaret ettiği Barış Çayevi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili sohbet etti.

Kent merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini sürdüren Bakan Tekin, Barış Çayevi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların görüş ve taleplerini dinleyen Tekin, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemi ve toplumsal kardeşliğin güçlendirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tekin, sürecin başarıya ulaşması için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini belirterek vatandaşların sorularını yanıtladı. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı