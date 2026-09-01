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Bakan Tekin Batman'da 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Anlattı

Bakan Tekin Batman'da 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Anlattı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman programı kapsamında Barış Çayevi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemini vurguladı ve toplumsal kardeşliğin güçlendirilmesi için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman programı kapsamında ziyaret ettiği Barış Çayevi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili sohbet etti.

Kent merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini sürdüren Bakan Tekin, Barış Çayevi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların görüş ve taleplerini dinleyen Tekin, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemi ve toplumsal kardeşliğin güçlendirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tekin, sürecin başarıya ulaşması için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini belirterek vatandaşların sorularını yanıtladı. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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