Bakan Soylu yaşadığı şiddet bel rahatsızlığı sonrası ilk kez görüntülendi! Bastonla yürüdüğü dikkatlerden kaçmadı

Son günlerde yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olduktan sonra bir süredir dinlenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam Kahramanmaraş'ta katıldığı bir iftar programında görüntülendi. İftar programı sonrası kaydedilen görüntülerde Bakan Soylu'nun elinde bastonla yürüdüğü görüldü.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgeye intikal ederek çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yoğun tempo nedeniyle rahatsızlanmıştı.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ İFTAR PROGRAMINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği açıklanan Bakan Soylu, dün akşam Kahramanmaraş'ta bir iftar programında görüntülendi.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

İftar programının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Soylu'ya ilde koordinatör olarak görev yapan bazı illerin valilileri de eşlik etti.

RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE ELİNDE BASTONLA YÜRÜDÜ

Program sırasında kaydedilen görüntülerde Bakan Soylu'nun yaşadığı rahatsızlık nedeniyle elinde bastonla yürüdüğü dikkatlerden kaçmadı.