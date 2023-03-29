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Bakan Soylu yaşadığı şiddet bel rahatsızlığı sonrası ilk kez görüntülendi! Bastonla yürüdüğü dikkatlerden kaçmadı

Politika Haberleri

Son günlerde yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olduktan sonra bir süredir dinlenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam Kahramanmaraş'ta katıldığı bir iftar programında görüntülendi. İftar programı sonrası kaydedilen görüntülerde Bakan Soylu'nun elinde bastonla yürüdüğü görüldü.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgeye intikal ederek çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yoğun tempo nedeniyle rahatsızlanmıştı.

Bakan Soylu yaşadığı şiddet bel rahatsızlığı sonrası ilk kez görüntülendi! Bastonla yürüdüğü dikkatlerden kaçmadı

Yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği açıklanan Bakan Soylu, dün akşam Kahramanmaraş'ta bir iftar programında görüntülendi.

Bakan Soylu yaşadığı şiddet bel rahatsızlığı sonrası ilk kez görüntülendi! Bastonla yürüdüğü dikkatlerden kaçmadı

İftar programının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Soylu'ya ilde koordinatör olarak görev yapan bazı illerin valilileri de eşlik etti.

Bakan Soylu yaşadığı şiddet bel rahatsızlığı sonrası ilk kez görüntülendi! Bastonla yürüdüğü dikkatlerden kaçmadı

Program sırasında kaydedilen görüntülerde Bakan Soylu'nun yaşadığı rahatsızlık nedeniyle elinde bastonla yürüdüğü dikkatlerden kaçmadı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Süleyman Soylu Kahramanmaraş Deprem Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

mert barlik:

Yaw devletimi çok seviyorum,hatta Ak Partiyi yani hükumeti de eksiklerine rağmen seviyorum. Erdoğan ile de aramız çok iyi ama şu Soylu'yu gerçekten sevemedim. Herşeyi çok yapmacık geliyor. Ben bastonu da yapmacık görüyorum.

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bekir vural:

Allah sağlık şifa versin soylu reis 1 sen bütün soysuzlara yetersin

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Kuman:

Allah CC dan sana acil şifalar dilerim .Koca yürekli Türk

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