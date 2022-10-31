Bakan Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle Özkoç hakkında fezleke hazırlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik 30 Ocak 2022 tarihinde paylaşımları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlandı. 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve 'tehdit' suçundan düzenlenen fezleke TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik 30 Ocak 2022'de yaptığı paylaşımlar CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un başını yaktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Engin Özkoç hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçundan fezleke hazırladı.

DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI TALEBİ

Başsavcılık Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nun düzenlediği fezlekede, "27. dönem milletvekili Engin Özkoç'un, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.