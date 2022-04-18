Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 5 soru: Ses ver Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve hükümete yönelttiği ve bir haftadır yanıtlanmayan 4 sorudan oluşan paylaşımı afiş haline getirerek Genel Merkez binasına asmıştı.

Chp'nin "Ya Cevap Ver Ya Hesap Ver" afişindeki 4 soru ise şu şekilde sıralanmıştı:

Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?

Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?

Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?

Sınırlarımızdan kaçak geçişlere bilerek neden izin veriyorsunuz?

BAKAN SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 5 SORU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 5 soru yöneltti.

Soylu'nun 5 sorusu ise şu şekilde sıralandı: