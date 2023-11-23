Bakan Özhaseki: Türkiye dünyanın en riskli 5 ülkesinden biri

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem açısından dünyanın en riskli 5 ülkesinden birinin Türkiye olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve partililer tarafından karşılanan Bakan Özhaseki ilk olarak kentsel dönüşüm projesini inceledi. Bakan Özhaseki, daha sonra Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı, Vali Osman Varol'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada düzenlenen Deprem Koordinasyon toplantısına başkanlık yapan Özhaseki, ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Bakan Özhaseki, deprem açısından Türkiye'nin dünyadaki en riskli 5 ülkeden biri olduğunu belirterek, Türkiye şu anda bu deprem açısından en riskli 5 ülkeden birisi ve bizim topraklarımız bu Anadolu coğrafyasında yüzde 66'sı birinci ve ikinci derece deprem bölgesi. Nüfusumuzun yüzde 70'den fazlası burada yaşıyor. Yani şunu bilelim bu ülke bir deprem bölgesi hiç aklımızdan çıkartmayalım. 100 yıl içerisinde denizlerimizde ve karada meydana gelen 6,7 ve 7.5 gibi şiddetinde yıkıcı deprem diye tarif ettiğimiz deprem sayısı 226. Neredeyse senede 2 veya 3 defa deprem oluyor. Karada ise 60 civarında deprem var. Ölen insan sayımız 130 bin civarında, zarar hiç sorulacak gibi değil. 3 tane hat durmadan hareket halinde birisi neredeyse Van Gölü civarından başlıyor. Karadeniz şöyle 50-100 kilometre altında devam edip Marmara açıklarına kadar var. Buna Kuzey Anadolu fay hattı diyorlar. Diğeri de bizim bulunduğumuz bölgeyi de içine alarak Malatya'dan, Kahramanmaraş'tan, Hatay'dan Akdeniz'e doğru gidiyor. Binlerce yıldır buralarda tekerrür ettiği içindir. Her bir deprem olduğunda bir çizgi atıldığında bu hale geliyor. Birde gördüğünüz gibi Ege bölgemiz çok riskli gözüküyor diye konuştu.