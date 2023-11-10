Bakan Özhaseki'den CHP'li belediyelere tepki: 'Deprem turisti gibi geldiler'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi görüşüldü. Bakan Mehmet Özhaseki, milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı. Özhaseki, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremine ilişkin, CHP'li belediyelere yönelik, "Orada birçok CHP'li belediyeler de vardı, onu da söyleyeyim. Ama nüfusu milyonları aşmış bazı belediyeler var ki deprem turisti gibi geldiler görüntü verdiler, selfie çektiler bıraktı gittiler. Sitemim de onlara bunları söylemek benim hakkım" dedi. CHP milletvekilleri, Özhaseki'ye tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi görüşüldü. Bakan Mehmet Özhaseki milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı.

"DEPREM TURİSTİ"

Bakan Özhaseki, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından CHP'li belediyelerin bölgedeki faaliyetlerine ilişkin şunları söyledi:

"Depremle ilgili de bazı arkadaşlarımız gerçekten güzel şeyler söylediler. Ama bazı arkadaşlarımız o kadar haksız isnatlarda bulundular ki: 'Kimseler yoktu, günlerce uğranmadı.' İşte, 'İnsanlar öldü, bağıra bağıra' vesaire. Arkadaşlar, şöyle düşünün, gerçekten büyük bir sıkıntı var; 260 bin tane bağımsız birim yıkılmış... Gerçekten de ilk saatten itibaren bütün hükümet ayaktaydı, bakanlar da oradaydı. Bizim belediyeleri de gönderdim, oradalardı. Orada birçok CHP'li belediyeler de vardı, onu da söyleyeyim. Ama nüfusu milyonları aşmış bazı belediyeler var ki deprem turisti gibi geldiler, görüntü verdiler, selfie çektiler, bıraktı gittiler. Sitemim de onlara… Bunları söylemek benim hakkım."

CHP'Lİ VEKİLLER: AYIP EDİYORSUNUZ

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise Özhaseki'nin sözlerine, "Orada AK Partili belediyeler olabilir. CHP'li belediyeler bütün gücüyle oradaydı, ayıp ediyorsunuz" diye tepki gösterdi.

"ARTİSLİK YAPANLARI BİLİYORSUNUZ"

Bakan Özhaseki Arı'ya, "Öyle bir takıntılı partililik yapıyorsun ki. Sanki herkes melekler ordusu sizde. Siz de biliyorsunuz gitmeyenleri, tembelleri... Artistlik yapanları siz de biliyorsunuz" dedi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise, "Bu üslup yanlış. Fotoğraf çektirmeye geliyor diye bir üslup, bir Bakan'a yakışmıyor" dedi.

Tartışmanın ardından Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

"Niye üstünüze alındınız. Ben kendi partimizin içinden bile, 'Oraya git çalış' dediğim halde bile gitmeyen adamların canını okudum o dönemde. Deprem turisti olduğu için. Gitti selfie verdi, geldi. Sadece ona mı söylüyorum sanıyorsunuz. Ama milyonlarca nüfusu olan bazı belediler gitmedi. Yine söylüyorum rahatsız etmemek adına parti adı da vermedim.

Özhaseki ayrıca, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili de açıklama yaptı. İstanbul'da dönüşümü dört adımda tamamlamayı düşündüklerini ifade eden Özhaseki, şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm çalışmalarına daha hızlı devam edeceğiz. 'Yarısı Bizden' kampanyamızla en az 200 bin konutu dönüştüreceğiz. Rezerv alanlarda 350 bin güvenli ve sağlam konut inşa edeceğiz. Kentsel dönüşümün önündeki engelleri ortadan kaldıracak yasa çalışmamızla dönüşümü hızlandıracağız… Biz her ne kadar büyük bir çaba ile gece gündüz demeden çalışsak da maalesef bazı yerel yönetimler, özellikle bazı belediyeler yeteri kadar emek sarf etmiyorlar. Durumun ciddiyetinden uzak bir şekilde hareket ediyorlar. Kolaycı bir söz bulmuşlar, 'Biz rantsal dönüşüm istemiyoruz.' Ben de onlara her seferinde diyorum ki Allah'ınızı severseniz rantsal dönüşüm yapmayın. Elinizde yasa var, imkan var, kentsel dönüşüm yapmak için ortaya çıkın, doğru bir program yapın, sonuna kadar destekleriz. Ama riskli bir iş, kolay değil. Düğünlere gitmek kolay, cenazelere gitmek kolay, sokaklarda gezmek kolay. Ne yazık ki bazı belediye başkanı arkadaşlarımız; deprem kapısına geldiği halde kımıldamadan bir polemik konusuyla bu işi götürmekte devam ediyor. Bu da işin en üzücü tarafı."