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Bakan Özhaseki'den canlı yayında talihsiz sözler: Ev sahipleri 'Yıkıldığı iyi olmuş, bize mis gibi villa verdiniz' diyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Depremzedelere teslim edilen köy evleriyle ilgili konuşan Bakan Özhaseki, "Şimdiye kadar gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri şunu söylüyor; 'Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı'. Eğer ölüler de yoksa 'Vallahi yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz' diyor" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili katıldığı canlı yayında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin sözleri gündem oldu. Bakan Özhaseki, "Şimdiye kadar gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri şunu söylüyor; 'Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı, eğer ölüler de yoksa vallahi yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz' diyor." şeklinde konuştu.

BAKAN ÖZHASEKİ: KÖY EVLERİNİ ÇELİKTEN YAPMAYA BAŞLADIK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CNN Türk canlı yayınına katıldı. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ve depremzedelere teslim edilen konutlarla ilgili bilgi veren Bakan Özhaseki şunları söyledi: "Köy evlerini çelikten yapmaya başladık. 3+1 tamamı. 5 ton kadar çelik, birbirlerine perçinlenmiş. Onu hiçbir şey yıkamaz. 9 şiddetinde deprem gelse bile o çelikten karkası olan yapıları yıkması mümkün değil. Aralarına izolasyon için 10 santimlik taş yünü kullanıyoruz. Taş yünü, doğadan alınıp taşların eritilip elyaflarına ayrılmış biçimi.

Bakan Özhaseki'den canlı yayında talihsiz sözler: Ev sahipleri 'yıkıldığı iyi olmuş' diyorÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

"EV SAHİPLERİ, 'VALLAHİ YIKILDIĞI İYİ OLMUŞ' DİYORLAR"

Onları daha sonra sıkıştırıp bir araya getiriyoruz. Resmen 10 santimlik taş duvar demek bu. Müthiş bir izolasyon sağlıyor. Şimdiye kadar gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri şunu söylüyor; 'Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı (eğer ölüler de yoksa) vallahi yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz' diyor. Ama ölü varsa tabii onun acısını ölçecek alet daha icat olmadı."

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (5)

Can:

Offfff offfff kaç yaşına gelmiş insanlar ama insanlığın ne olduğunu bilmiyorlar . Gerçekten bazen demokrasi değilde padişahlıkla yönetilsek mi acaba diye düşünüyorum . Çünkü padişahlar iyi eğitimler sonrası devletin başına geçiyorlar .

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Hakan Celik:

Milletin kültür seviyesine ve gelirine göre açıklayıcı gayet güzel açıklama yapmış.Tebrik ederim kendilerini.

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Nilay Durmaz:

Herşeyi de çarpıtmayalim artık.

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Harun EROĞLU:

Ben cahilim, bu tür laf konuşma ihtimalim çok. Fakat sen bakan olarak dikkatli konuşman gerekir, tabiki bakan da insan, hata yapabilir, fakat sizin kötü niyetle söylemediğiniz bu sözleri, ne yazık ki kötü niyetliler kendilerine göre evirip çeviriyorlar. Bizler sizin ne demek istediğinizi anlıyoruz. Art niyetli insanlar anlamamazlıktan geliyor

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Halil Yarbaşı:

Bu sözde ne var? Tamam keşke deprem olmasaydı insanlarımız ölmeseydi ama oldu ve devletimiz hükümetimiz gücünü gösterip yaraları sarmaya başladı bununla hepimizin gurur duyması lazım İstanbul depreminde malum depremzedeler hastane bahçesinde sokaklarda tedavi ediliyordu devlet hükümet yoktu deprem yardım paraları ile memur maaşları ödendi

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