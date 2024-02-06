Bakan Özhaseki'den canlı yayında talihsiz sözler: Ev sahipleri 'Yıkıldığı iyi olmuş, bize mis gibi villa verdiniz' diyor

Deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili katıldığı canlı yayında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin sözleri gündem oldu. Bakan Özhaseki, "Şimdiye kadar gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri şunu söylüyor; 'Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı, eğer ölüler de yoksa vallahi yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz' diyor." şeklinde konuştu.

BAKAN ÖZHASEKİ: KÖY EVLERİNİ ÇELİKTEN YAPMAYA BAŞLADIK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CNN Türk canlı yayınına katıldı. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ve depremzedelere teslim edilen konutlarla ilgili bilgi veren Bakan Özhaseki şunları söyledi: "Köy evlerini çelikten yapmaya başladık. 3+1 tamamı. 5 ton kadar çelik, birbirlerine perçinlenmiş. Onu hiçbir şey yıkamaz. 9 şiddetinde deprem gelse bile o çelikten karkası olan yapıları yıkması mümkün değil. Aralarına izolasyon için 10 santimlik taş yünü kullanıyoruz. Taş yünü, doğadan alınıp taşların eritilip elyaflarına ayrılmış biçimi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

"EV SAHİPLERİ, 'VALLAHİ YIKILDIĞI İYİ OLMUŞ' DİYORLAR"

Onları daha sonra sıkıştırıp bir araya getiriyoruz. Resmen 10 santimlik taş duvar demek bu. Müthiş bir izolasyon sağlıyor. Şimdiye kadar gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri şunu söylüyor; 'Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı (eğer ölüler de yoksa) vallahi yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz' diyor. Ama ölü varsa tabii onun acısını ölçecek alet daha icat olmadı."