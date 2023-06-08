Bakan Özhaseki, Adıyaman'da Eğri Çayır Millet Bahçesi ve toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerde 850 bin civarında bağımsız birim yapılacağını belirterek, "Başta Cumhurbaşkanı'mız döndü sizlere dedi ki 'hiç merak etmeyin. Hepinizin zararını karşılayacağız.' Allah'ın izniyle bizim sözümüz söz." dedi.

Özhaseki, Eğri Çayır Millet Bahçesi ve toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde en çok hasara uğrayan illerden birinin de Adıyaman olduğunu, yaraları sarmak için ilk günden bu yana çalışmaların sürdüğünü, deprem bölgesinden ayrılmayacaklarını anlattı.

Dünya Çevre Haftası'nın başladığını, ilk açılışı da Adıyaman'dan yaptıklarını dile getiren Özhaseki, "Bunun bir anlamı olsa gerek. Adıyamanlı hemşehrilerimizin önceliği var. Allah razı olsun. Sizler iyi günde, kötü günde hep yanımızdaydınız. Biz de bunun teşekkürü babında buraya geldik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sizlere selamını getirdim." dedi.

Bugün 9 ilde yaptıkları Millet bahçelerinin açılışının olduğunu belirten Özhaseki, "Aynı zamanda da 9 milyon fidanı inşallah önümüzdeki günlerde sembolik olarak burada dikeceğimiz fidanlarla birlikte toprakla buluşturacağız. 9 milyon fidana daha sahip olmuş olacağız." diye konuştu.

Cennet gibi bir vatanda yaşadıklarına işaret eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi burası. Ama unutmayalım ki bizler deprem ülkesiyiz. Son yüzyılda 6 ve üzerinde şiddette bu memlekette, Anadolu topraklarında 60'ın üzerinde deprem olmuş. Toprağa verdiğimiz canlarımızın sayısı 130 bin civarında. Maddi hasarı zaten söylemeye gerek yok. O kadar çok ki. En son depremde bile 50 binden fazla canımızı, kardeşimizi bizler toprağa verdik. Hep asrın afeti deniliyor değil mi? Emin olun tarihimizi incelemeye çalışan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bin yıldır hüküm sürdüğümüz, medeniyet kurduğumuz bu topraklarda, başımıza gelen en büyük felaket herhalde 6 Şubat'ta gelen felaketti. Yani bin yılın felaketi olarak bunu söyleyebiliriz. 11 ilimizi etkiledi. 100'den fazla ilçemiz doğrudan etkilendi. Bin civarında köyümüz etkilendi bundan. ve nihayetinde yıkılan, onarmak zorunda kaldığımız herhalde bina sayısı 850 bini buluyor. Bunlar kolay şeyler değil. Ama depremin olduğu ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mız saat 04.30 gibi ayakta. Tek tek bölge valilerini arar. Sonra bakan arkadaşlarımızı her bir bölgeye görevlendirir. Akabinde valilerimiz, kaymakamlarımız hepsi bu bölgelere geldiler. Çalışmaya başladılar.

Ben o dönemde AK Parti'de yerel yönetimlerden sorumlu, yani belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcısıydım. 808 belediyemiz var. Tamamını görevlendirdik. Herkes en yakın deprem bölgesine koştu. Elinden ne geliyorsa onu yaptı. Kayseri yakın olduğu için Kahramanmaraş'a koştu. Akdeniz havzası Hatay'a koştu. Malatya'ya yakın olduğu için Elazığ koştu. İlk andan itibaren geldiler. Tüm AK Parti'li belediyelerimiz buralardaki arama kurtarma faaliyetlerine katıldılar. İaşe lazımdı. Memleketlerinden getirdiler. Su lazımdı, getirdiler. Çadır lazımdı, kurdular. Ellerinden ne geliyorsa yaptılar."

İlk etapta planlanan 319 bin konuttan 180 bininin ihalesi yapıldı

Türk milleti dışında böyle büyük bir afetin altından dünyada kalkabilecek başka bir milletin olmadığını vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Böyle bir millete ait bir fert olmaktan dolayı da onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Allah'a hamd ediyorum. ve özellikle o bölgelere gelen yabancı şefleri, büyükelçiler, bakanlar, herkes dediler ki 'Bu afetin eğer onda biri olsaydı biz bunun altından kalkamazdık.' Çünkü afet büyüktü. Şu andaki tespitlerimize göre 680 bin ev yapmamız lazım, konut yapmamız lazım. 170 bin de ahır, köy evi veya depo gibi, iş yeri gibi yerler yapmamız lazım. Yani 850 bin civarında bağımsız bir birim yapmamız lazım. Ama söz verdik. Başta Cumhurbaşkanı'mız döndü sizlere dedi ki 'hiç merak etmeyin. Hepinizin zararını karşılayacağız.' Allah'ın izniyle bizim sözümüz söz. Arkasında duruyoruz ve sonuna kadar sözümüzü yerine getireceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunu biliniz. Zaten 319 bin konut ilk etapta planlandı. 180 bin civarında ihale yapıldı. Biraz önce zaten burada başlayan inşaatları da gezdik. Emin olun bazıları beş katı bile neredeyse tamamlamış. Hızlı inşaatları gördükçe de çok şükür Rabb'imize dedik. Sizler bize 'Allah sizden razı olsun' deyinceye kadar buralardayız ve hizmetimizi hiç eksik etmeyeceğiz."

Millet bahçeleri

Çok fazla millet bahçesi yaptıklarını dile getiren Bakan Özhaseki, "Bunun sadece burada sembolik olarak bir tanesinin açılışını yapıyoruz. Şu anda 303 yerde inşaatımız devam ediyor. Ayrıca 180 yerde de millet bahçesi inşaatımız bitmiş vaziyette, açılış bekliyor. 9'lu, 10'lu gruplar halinde açmaya devam edeceğiz. Buralarda nefes alacağız, buralarda hayat var ama bir taraftan da buralar Allah korusun bir felaket olduğunda bizim toplanma alanlarımız, barınma alanlarımız olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı etkinlikte Eğri Çayır Millet Bahçesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki, Örenli Mahallesi'nde yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Özhaseki daha sonra Adıyaman Valiliğinde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.