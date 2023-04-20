Bakan Özer, Ordu Üniversitesi'ni ziyaret etti (4)

'BU ÜLKENİN ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLMASI GEREKMEKTEDİR'Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, AK Parti Aybastı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar ile İftar Programı'na katıldı.

'BU ÜLKENİN ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLMASI GEREKMEKTEDİR'

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, AK Parti Aybastı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar ile İftar Programı'na katıldı. İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleşen programda konuşan Bakan Özer, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır devam eden mücadele önümüzdeki 14 Mayıs'taki seçimde çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Millete hizmet yolunda başlayan bu mücadele, yine millete hizmet yolunda devam edecektir. Millete hizmet edebilmek için bu ülkenin çok daha güçlü olması gerekmektedir. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu vizyon çerçevesinde ülkemiz eğitimde, altyapıda, sağlıkta, turizmde, savunma sanayinde her alanda geçmişe göre çok daha güçlü olmaya başladı. İnşallah önümüzdeki 'Türkiye Yüzyılı'nda da çok daha güçlü bir şekilde sadece bölgesinde değil, dünyada sözü dinlenir, dikkate alınır bir ülke olma yolunda çok daha büyük açılımlar yapılacak" dedi.Bakan Özer, konuşmasının son bölümünde ilçede eksik olan Kültür Sarayı'nın kısa sürede ilçeye kazandırılacağını da müjdeledi.

Mustafa KIRLAK/ORDU,