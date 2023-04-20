Bakan Özer, Ordu Üniversitesi'ni ziyaret etti (2)

ÇATALPINAR İLÇESİNDE ZİYARETLERDE BULUNDU

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, Çatalpınar ilçesinde, inşası devam eden 500 işçi kapasiteli tekstil fabrikasında incelemelerde bulundu. Bakan Özer, yaptığı açıklamada, fabrika inşaatının yaklaşık 1,5 ay içerisinde tamamlanacağını söyledi. İnşaatın tamamlanması için gerekli olan 4 milyon TL'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırılacağını belirten Bakan Özer, "Çatalpınar'daki bu tekstil alanında üretim yapılacak olan yatırımla ilgili tesisi gezdik. Buranın tamamlanmasıyla ilgili başkanımız 4 milyon gibi bir ödemeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Biraz önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bey ile görüştüm. 4 milyon lirayı inşallah yatıracak ve destekte bulunacak. Böylece burada 1-1,5 ay gibi sürede inşaat tamamlandıktan sonra tekstil firmamız devreye girecek. 500 kişiye istihdam sağlayan bir üretim kapasitesini bu bölgede başlatmış olacağız" dedi.