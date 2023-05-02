Bakan Özer: "465 bin vatandaşımız okullarımızda, yurtlarımızda kaldı" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara ilişkin, "465 bin vatandaşımız bizim okullarımızda, yurtlarımızda, öğretmenevlerimizde kaldı.

Bakan Özer: "465 bin vatandaşımız okullarımızda, yurtlarımızda kaldı"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara ilişkin, "465 bin vatandaşımız bizim okullarımızda, yurtlarımızda, öğretmenevlerimizde kaldı. O günlerde en ihtiyaç duyulan şeyler barınma ve yeme içme ihtiyacıydı" dedi.

Bakan Özer, depremde hayatını kaybeden öğretmen ve eğitim neferleri anısına yapılan anıtın açılış törenine katıldı. Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Öğretmen Hatıra Ormanı'nda düzenlenen törende konuşan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı personeline Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gösterdiği gayretten dolayı teşekkür etti.

Olağanüstü koşullarda ilk yapılması gerekenin okulları açmak olduğunu kaydeden Özer, "Bundan sonra mottomuz; her yerde ve her şartta eğitime devam. Depremde canlarımızı yitirdik dedik, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi kaybettik. Depremde kaybetmiş olduğumuz öğretmenlerin anısına sembolik de olsa öğretmenler abidesine bir anıt koymak istedik. Çünkü o öğretmenler bu ülkenin yüz akı olan insanlar" dedi.

"465 bin vatandaşımız okullarımızda, yurtlarımızda kaldı"

Bakan Özer, okulların depreme karşı dayanıklı olduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Okullarımız sağlam, güvenilir olduğunu gösterdiler. Özellikle son 3-4 yıl içerisinde güçlendirme çalışmalarına çok ciddi yatırım verildi. Yıkım, yapım çalışmalarına çok ciddi katkı verildi. 465 bin vatandaşımız bizim okullarımızda, yurtlarımızda, öğretmenevlerimizde kaldı. O günlerde en ihtiyaç duyulan şeyler barınma ve yeme içme ihtiyacıydı. 6 Şubat'ta okul öncesi tüm Türkiye'de yemek yemeyle ilgili hazırlıklarımızı yapmıştık. O hazırlıkların tamamını bölgede kullandık. Öyle bir pik noktaya ulaştık ki; günde 2 milyon sıcak yemek verebilir duruma geldi Milli Eğitim Bakanlığı kurumları. Çoğu il ve ilçede vatandaşımız sıcak yemekle ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı ile tanıştı."

Öğretmenlerin depremin ardından gösterdiği gayrete dikkati çeken Özer, "Onlar 6 Şubat'ta deprem olduğu zaman oradan imdat çığlıkları yükseldiğinde sağına ve soluna bakmadılar, bakanlığın da talimatını beklemeden sahada oldular. 40 bin öğretmenimiz çalıştı ve hala bölgedeler. Bölgeden gitmemek için ricada bulunuyorlar, 'vatandaşımızın koşullarını iyileştirmek için biz burada kalalım, katkı sağlayalım'. MEB AKUB ekibi ilk sahaya inen arama kurtarma ekibi oldu. Ben hepsine minnettarım ve bu toplum da öğretmenlerimize minnettardır" ifadelerini kullandı.

Özer, konuşmasını ardından anıtı tasarlayan öğretmen Erhan Karasüleymanoğlu'na başarı belgesi takdim etti.

Sonrasında Özer ve beraberindekiler, anıta karanfil bıraktı, hayatını kaybedenler için burada dua etti.

Öte yandan anıtın üzerinde Özer'in, "Asrın felaketinde hayatlarını kaybeden öğretmenlerimiz ve tüm eğitim neferlerimiz adına Ruhları şad mekanları cennet olsun" mesajı işlendi.