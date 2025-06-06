Bakan Osman Aşkın Bak, Kurban Bayramı'nı Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Kurban Bayramı'nı kutladı. Bakan Bak paylaşımında, "'Kurban Bayramımız mübarek olsun. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın" ifadelerine yer verdi. - ANKARA