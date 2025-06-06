Bakan Osman Aşkın Bak, Kurban Bayramı'nı Kutladı

Bakan Osman Aşkın Bak, Kurban Bayramı'nı Kutladı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı'nı kutlayarak, birlik ve beraberlik dileğinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Kurban Bayramı'nı kutladı. Bakan Bak paylaşımında, "'Kurban Bayramımız mübarek olsun. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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