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Bakan Nebati, Togg'la trafiğe çıktı: Anlatılmaz yaşanır

Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, makam aracı Togg'la ilk kez trafiğe çıktı. İstanbul'da Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçen ve o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Nebati, "Anlatılmaz yaşanır" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ardından yerli ve milli Togg'u teslim alarak, trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

"BÜYÜK BİR HEYECAN VE KEYİFLE SÜRDÜM"

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlatılmaz yaşanır! Hepimizin ortak gururu, yerli ve milli Togg otomobilimizi bugün teslim alarak büyük bir heyecan ve keyifle trafikteki ilk sürüşümü gerçekleştirdim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle yan yana inşa ederken her alanda insanımızın tüm hayallerini birer birer gerçekleştirmeye aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

HEM FOTOĞRAF HEM VİDEO PAYLAŞTI

Bakan Nebati'nin paylaşımında sürüş esnasında çekilen fotoğraflar yer alırken, aracın makam araçlarında kullanılan kırmızı plakalı olması dikkati çekti.

İşte o anlardan kareler:

Bakan Nebati Togg'la trafiğe çıktı: Anlatılmaz yaşanır

Bakan Nebati Togg'la trafiğe çıktı: Anlatılmaz yaşanır

Bakan Nebati Togg'la trafiğe çıktı: Anlatılmaz yaşanır

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Nureddin Nebati TOGG Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Dengiz Elm:

Kendisinin ekonomisi iyi tabii

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Gelir Geçer Her şey:

Gözleri ışıl ışıl bakan. Biz de isteriz

Cevap Yaz134Yayından Kaldır
Gözlerimdeki ışıltı:

Bak gözlerimee Cevabın orada Işığın parlaklığından görebilirmisin bilmem ama :D :D

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