Bakan Nebati: 'Hızlı tren ile Gaziantep'e 2 saat 15 dakikada gideceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2024 yılı sonunda hızlı tren ile Mersin'den Adana'ya, oradan da Gaziantep'e 2 saat 15 dakikada gideceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2024 yılı sonunda hızlı tren ile Mersin'den Adana'ya, oradan da Gaziantep'e 2 saat 15 dakikada gideceğiz" dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili adayı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, partisinin Mersin'in Erdemli ilçe teşkilatı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara hitap etti.

"Hızlı tren ile Gaziantep'e 2 saat 15 dakikada gideceğiz"

Bölgede tamamlanan, tamamlanma aşamasında olan ve yapımı devam eden yatırımlarla ilgili konuşan Bakan Nebati, "Çeşmeli Kızkalesi Otoyolunun 27 Nisan'da temelini atıyoruz. Hayırlı olsun. Erdemli Sorgun Barajını tamamladık. Açılışa hazır, hep beraber açılış yapacağız. Akkuyu'yu söyledim az önce. Hem ülke bazında, hem Mersin bazında çalışıyoruz. Mersin Gülnar yolunda nükleer enerji santrali kavşağında 420 metre viyadük ve üst geçit işi hazır. Onunda açılışını hep beraber yapacağız. Akdeniz Sahil Yolu Aydıncık-Gözce arasında 3 tünel bir viyadük olmak üzere toplam 5.6 kilometre yol açılışa hazır. ve 2024 yılı sonunda da hızlı tren ile Mersin'den Adana'ya, oradan da Gaziantep'e 2 saat 15 dakikada gideceğiz" dedi.

"Tarifeli uçuşlar başlıyor"

Çukurova Bölgesel Havaalanı ile ilgili bilgilerde aktaran Bakan Nebati, "Bütün Mersinliler'in beklediği, aslında Adanalılar'ında beklediği, bizim bir havaalanımız var, Çukurova Bölgesel Havaalanı. Adana da rahatlayacak, Mersin'de rahatlayacak. Önümüzdeki Haziran'ın sonunda tarifeli uçuşlar başlıyor, hayırlı olsun" diye konuştu.

Kendisini dinleyenlere karanfil atan Bakan Nebati, vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

Bazı vatandaşlar ise milli otomobil TOGG ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi. - MERSİN