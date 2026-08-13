Haberler

Sağlık Bakanı'ndan minik sağlık elçilerine dondurma sözü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "sağlık elçisi" öğrencilerin çağrısına yanıt vererek "dondurma" yemek üzere buluşma sözü verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "sağlık elçisi" öğrencilerin çağrısına yanıt vererek "dondurma" yemek üzere buluşma sözü verdi.

Memişoğlu, Bakanlığın "sağlık elçisi" öğrencilerin sağlıklı yaşama ilişkin sorularının yer aldığı videoyu NSosyal hesabından paylaştı.

Videodaki "Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan ne isterdiniz?" sorusuna, sağlık elçileri Elif ve Alparslan, "dondurma isterdik" cevabını verdi.

Çocukların çağrısını yanıtlayan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kemal amcanız sizi gördü bile. Sorulara verdikleri o tatlı cevaplarla hepimizin yüzünü güldüren sağlık elçilerimiz, günümüze neşe kattı. Rabb'im evlatlarımızı korusun, neşelerini daim etsin. Sevgili Elif ve Alparslan, kakaolu dondurmalarımızı yemek için en kısa zamanda buluşalım."

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyeti ile görüştü! İşte masadaki konular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı

Bu domateslerin sırrı çözüldü!
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu

Savaşın ateşini yeniden harlandı! İki tarafta da bilanço ağır
RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza

RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Başkent'te korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın oğlundan gururlandıran haber!

Babasının izinden gitti! Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi
Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

Yıldız ismin beş eskortla yakalandığı görüntüler yeniden gündemde