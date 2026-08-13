Sağlık Bakanı'ndan minik sağlık elçilerine dondurma sözü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "sağlık elçisi" öğrencilerin çağrısına yanıt vererek "dondurma" yemek üzere buluşma sözü verdi.

Memişoğlu, Bakanlığın "sağlık elçisi" öğrencilerin sağlıklı yaşama ilişkin sorularının yer aldığı videoyu NSosyal hesabından paylaştı.

Videodaki "Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan ne isterdiniz?" sorusuna, sağlık elçileri Elif ve Alparslan, "dondurma isterdik" cevabını verdi.

Çocukların çağrısını yanıtlayan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kemal amcanız sizi gördü bile. Sorulara verdikleri o tatlı cevaplarla hepimizin yüzünü güldüren sağlık elçilerimiz, günümüze neşe kattı. Rabb'im evlatlarımızı korusun, neşelerini daim etsin. Sevgili Elif ve Alparslan, kakaolu dondurmalarımızı yemek için en kısa zamanda buluşalım."

Kaynak: AA