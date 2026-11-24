Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Biz öğretmenlerimizin, hekimlerimizin ve tüm çalışanlarımızın mutlu, huzurlu olması için gece gündüz Cumhurbaşkanımızla beraber çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Yuvam Yenimahalle Anaokulunun açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan anaokulunun açılışında konuşan Bakan Göktaş, okulun sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi. Göktaş, "Sağlık çalışanlarımız sizler günün her saatinde bir hastanın başucunda bir ailenin en kaygılı anında büyük bir özveriyle görev yapıyorsunuz. Bugün açılışını yaptığımız bir bu anaokulu sayesinde çocuklarınız sizlere yakın güvenli ve şefkat dolu bir ortamda büyüyecek. Bu yakınlık günlük hayatınızı da kolaylaştıracak. Yolda geçen zamanınızı da azaltacak. Böylece çocuklarınızla sohbet etmeye, birlikte vakit geçirmeye ve güzel anılar biriktirmeye daha çok fırsat bulacaksınız. Bir anne babanın çalışırken çocuğun güvende olduğunu bilmesi içinin rahat etmesi oldukça kıymetli. Biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak her ailenin bu güveni ve huzuru yaşamasını istiyoruz. İşte bu düşünceyle bu düşünceyle kreş seferberliğini başlattık" ifadelerini kullandı.

"İş yaşam dengesini kolaylaştıran, aile dostu ekosistemi güçlendiren her hamleyi kıymetli buluyoruz"

Kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasını kolaylaştırmak için asgari personel sayısını 30'a indirdiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, "Bir kreşin nerede açıldığı kadar da özellikle kapısını hangi saatte açtığı da çalışan anne babalar için önemli. Bu yüzden de 7/24 açılabilecek kreşler de hayata geçirmiş olduk. Bugün ülke genelinde bakanlığımızın devletinde 2 bin 291 özel kreş ve gündüz bakım evi bulunmakta. Biz de aile ve nüfus on yılı vizyonuyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle iş yaşam dengesini kolaylaştıran aile dostu ekosistemi güçlendiren her hamleyi her çalışmayı oldukça kıymetli buluyoruz" diye konuştu.

"Anaokulu ve kreşler çocukların en güzel şekilde bakımını ve eğitimini sağlayacak alanlar"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise, bu açılışın önemine değinerek "Burada kreş ve anaokuluyla, geleceğimiz olan çocuklarımızı daha iyi yetiştirmek, onların annesi babası işteyken en sağlıklı, en güzel şekilde bakımını ve eğitimini sağlayacak alanlar bunlar" ifadelerine yer verdi.

"Kreşleri 24 saat çalıştıracağız"

Sağlık Bakanlığı'nın yüzde 60'ın üzerinde kadın personeli barındırdığını belirterek "Düşünün ki gece nöbetçisiniz, çocuğunuz nerede diye merak etmeyeceksiniz bu şekilde. Veya hastaneye gelirken çocuğunuz da yanınızda olacak ve burada en iyi şartlarda eğitimini de alacak, bakımı da yapılacak. 0-6 yaşla ilgili bütün hastanelerimizde, büyük hastanelerimizde inşallah 24 saat Kreş hizmetiyle beraber anaokulu hizmetlerini vereceğimiz yapılanmaya giriyoruz. Şimdiye kadar 7 tane merkezi açtık, daha da açacağız. Kreşleri 24 saat çalıştıracağız. Böylece annesi babası da çocuğuyla ilgili tedirginliğini yaşamayacak" şeklinde konuştu.

"Geçen sene yaklaşık 3 bin okulda 800 binin üzerinde çocuğumuza sağlık eğitimi verdik"

Çocukları geleceğe hazırlamak durumunda olduklarını aktaran Memişoğlu, "Geçen sene yaklaşık 3 bin okulda 800 binin üzerinde çocuğumuza sağlık eğitimi verdik. Bugün sağlıklı hayat merkezlerimizde çocuk gelişimcisinden psikoloğuna çocuk diş hekiminden fizyoterapisine diyetisyenimize kadar 17 alanda hizmet veriyoruz. Aile Sosyal Bakanlığımızla protokol yaparak aynı zamanda buraya aile desteği de veriyoruz" açıklamasında bulundu.

"Çocukların yanında sigara içmemenizi istiyoruz"

Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çocuklar geleceğidir Türkiye'nin. Onun için bu konuda bizler çocuklarımızın en iyi şartlarda burada eğitim almasını sağlıyoruz. Sizlerden de büyüklerden de şunu istiyoruz. Çocukların yanında sigara içmemenizi istiyoruz. Çünkü biz onları sigara içmeyen insanlar olarak yetiştirmek istiyoruz. Onlara görev veriyoruz, sağlık elçisi diyoruz onlara. Çünkü çocuk sizi taklit ediyor esasında. Çocuk sizi örnek alıyor. Eğer sizin kötü alışkanlığınız varsa çocuğa sen bunu kullanma demenizin çok bir anlamı olmuyor. Kötü alışkanlıklar edinmeyin."

"Tüm çalışanlarımızın mutlu, huzurlu olması için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz"

Bakan Memişoğlu, her türlü sağlık hizmetini sunduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bizim amacımız toplumumuzun sağlıklı kalması, çocuklarımızın sağlıklı yetişmesi ve sağlık kültürünü edinmesidir. Onun için kreş ve anaokulunu hem çocuklarımızı iyi etmek için hem de çalışanlarımızı memnun etmek için yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Biz öğretmenlerimizin, hekimlerimizin ve tüm çalışanlarımızın mutlu, huzurlu olması için gece gündüz Cumhurbaşkanımızla beraber çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı