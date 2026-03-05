Haberler

Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Vizyon

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak bağımlılıklarla mücadeleyi yalnızca teşhis ve tedavi boyutuyla değil, öncelikle bir halk sağlığı meselesi olarak ele alıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yeşilay Çankaya Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti. Burada gençlerle bir araya gelen Memişoğlu, onların sorularını cevapladı. Ardından bir açıklama yapan Memişoğlu, Yeşilay'ın her türlü bağımlılığa karşı vatandaşları korumak için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Bizler de yöneticiler olarak toplumumuzu bağımlılıklardan korumayı öncelikli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Unutulmamalı ki bağımlılıkla mücadele hepimizin meselesidir. Bu mücadele topyekün yürütülmesi gereken ulusal bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

"Bağımlılıklarla mücadeleyi bir halk sağlığı meselesi olarak ele alıyoruz"

Önleyici ve koruyucu hizmetleri sağlık politikalarının merkezine yerleştirdiklerini aktaran Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak bağımlılıklarla mücadeleyi yalnızca teşhis ve tedavi boyutuyla değil, öncelikle bir halk sağlığı meselesi olarak ele alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli destekleri ve Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte bağımlılıkla mücadele çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 2024-2028 Ulusal Eylem Planımızla bağımlılıklarla mücadeleyi kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

"Son bir yılda Sigara Bırakma Polikliniği sayımızı bin 500'e çıkardık"

Bakan Memişoğlu, tütünle mücadelede de önemli bir mesafe katettiklerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Son bir yılda Sigara Bırakma Polikliniği sayımızı bin 500'e çıkardık. Yeşilay ile birlikte koordine ettiğimiz 'Yeşil Dedektör' uygulaması ile çapraz denetim faaliyetlerimizi sıklaştırdık. Son 2 ayda yaklaşık 11,5 milyon vatandaşımıza kısa mesaj göndererek Sigara Bırakma Polikliniklerimize davette bulunduk. Böylece sigara bırakma polikliniklerimize başvurularda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış sağladık. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ile son bir yılda yaklaşık 500 bin takip ve motivasyon araması gerçekleştirdik. Halihazırda ülke genelinde 64'ü yataklı, 79'u ayaktan olmak üzere toplam 143 Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ve Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nde 'ÇEMATEM) bin 582 yatak kapasitesiyle hizmet sunuyoruz. Ayrıca 188 Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz ve Bağımlı Hastalar için Ayaktan Rehabilitasyon (BAHAR) merkezlerimiz aracılığıyla hastalarımıza ücretsiz danışmanlık ve takip hizmeti sağlıyoruz. ALO 191 Uyuşturucuyla Mücadele danışma hattımızla bugüne kadar yaklaşık 552 bin vatandaşımıza danışmanlık hizmeti sunduk." - ANKARA

