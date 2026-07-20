Bakan Göktaş, 15 Temmuz Sergisi'ni Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gazilerin yağlıboya, filografi, katı, ebru ve ahşap eserlerinin yer aldığı "Sanatın Vatan Nefesi: 15 Temmuz Sergisi"ni ziyaret etti.

Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde düzenlenen sergideki eserleri tek tek inceleyen Göktaş'a Çukurambar Kültür Sanat Merkezi'nin (ÇKSM) kurucu yöneticisi Hülya Uşan, eserler hakkında bilgi verdi.

Gazi ve şehit yakınları da Göktaş'a, eserlerin yapım aşamalarını ve neler hissettiklerini anlattı. Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazilerle sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Göktaş, 15 Temmuz'u anma etkinlikleri kapsamında, özel bir sergiyi ziyaret ettiklerini belirtti.

Göktaş, sergideki eserlerin Sanatla İyileşme Programı kapsamında yapılan kıymetli bir çalışma olduğunu belirterek, "Şehit eşlerimiz ve gazilerimizin iyileştirilmesi, sanatla şifa bulması, birbirleriyle dayanışma içerisinde bulunması adına geçtiğimiz yıl pilot olarak başlattığımız bu çalışmayı akabinde 81 ilimize yaygınlaştırdık. Bugün aramızda bulunan şehit eşlerimiz ve gazilerimizin aslında bu eserleri üretirken ne kadar iyileştiklerini, ne kadar şifa bulduklarını, aynı zamanda birbirleriyle güzel bir sosyal dayanışma ağı kurduklarını bizlere ifade ettiler." diye konuştu.

"15 Temmuz'u asla unutturmayacağız"

Bakan Göktaş, her bir eserin geçen yıldan bu yana profesyonelleştiğini ve sanatçıların da kendilerini geliştirdiğini ifade etti.

Projeye katılan şehit eşleri ve gazilerin yapılan çalışmalarla yeteneklerini de keşfettiğini kaydeden Göktaş, sergide 81 ilden gelen 120'ye yakın eserin yer aldığını söyledi.

Göktaş, 15 Temmuz'da Ankara'da TBMM bünyesinde, benzer bir serginin açılışını yaptıklarını aktararak, "15 Temmuz'un anısını yaşatmak ve gelecek neslimize aktarmak adına da gerçekten önemli bir çalışma. Canlarını feda eden aziz şehitlerimizin eşleri, bizlere milletimizin emaneti. Onları iyileştirme programı kapsamında yürüttüğümüz her bir çalışma bizler için çok değerli. Burada her bir eser Türkiye'nin dört bir yanından gelmekte ve sanatla şifa bulmak, sanatla iyileşmek adına yürüttüğümüz çok kıymetli bir çalışma." şeklinde konuştu.

Göktaş, devletin bundan sonraki süreçlerde de her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olacağını dile getirerek, "15 Temmuz'u asla unutturmayacağız ve ona yönelik çalışmalarımızı da kapsamlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü ile ÇKSM'nin hayata geçirdiği proje kapsamında düzenlenen sergiye Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, il müdür yardımcıları, şehit yakınları, gaziler ve davetliler katıldı.