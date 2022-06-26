Bakan Kurum: Ülkemiz son 20 yılda adeta bir çağ atladı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz son 20 yılda adeta bir çağ atladı. Bunu hep birlikte başardık. Bugün de dünyayı etkileyen salgınla, ekonomik daralmayla, küresel terörle, iklim değişikliğiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Çankırı'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Şabanözü ilçesini ziyaret eden Bakan Kurum, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan'dan ilçe ile ilgili bilgi aldı. Ardından, 3 Temmuz'da belediye başkanlığı seçimi yapılacak Dodurga beldesine geçen Bakan Kurum, burada vatandaşlara hitap etti. Bakan Kurum, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin çağ atladığını belirterek, şunları söyledi: