Bakan Kurum: 'Türkiye'nin tüm sorunlarını kadınlarımızla, gençlerimizle el ele vererek birlikte aşacağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ÜSMEK Mezunları Sertifika Dağıtım Töreni'ne katıldı. Bakan Kurum, daha sonra 'Tapu Dağıtım Töreni' programına katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Kurum, "Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde TOKİ Başkanlığımızca 3 etapta kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, bir dizi programın ardından ÜSMEK Mezunları Sertifika Dağıtım Töreni'ne katıldı. Bakan Kurum, daha sonra 'Tapu Dağıtım Töreni' programına da katıldı. Bakan Kurum'a Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Bakan Kurum, "Sizleri, sizlerin şahsında tüm Üsküdarlı ve İstanbullu kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün İstanbul'da dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Hamd olsun; Aziz Mahmud Hüdai'nin bereketi, Üftade Hazretlerinin bereketi bunlar. Sabah ilk defa oy kullanacak gençlerimizle buluştuk. Sonra Çavuşdere'deki spor merkezinde hanım kardeşlerimizle bir araya geldik. Şimdi sizlerin başarılarına şahitlik ediyoruz. Buradan sonra kentsel dönüşümü sürdürdüğümüz Kirazlıtepe Mahallemizde mülkiyet sorunu yaşayan kardeşlerimize tapularını teslim edeceğiz. Akabinde de Akça Koca'nın, Abdurrahman Gazi'nin diyarı Sultanbeyli'nde millet bahçemizin ilk fidanlarını toprakla buluşturacağız. Sonrasında iş insanlarımız, müteahhitlerimiz, muhtarlarımız, mimarlarımız, mühendislerimiz ve vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz, kentsel dönüşümü konuşacağız. Hepinizden, Üsküdar'dan, Sultanbeyli'nden, sizlerden Allah razı olsun" dedi.

" Türkiye'nin tüm sorunlarını kadınlarımızla, gençlerimizle el ele vererek birlikte aşacağız"

Kurum, "Sizler, ülkemizin müreffeh yarınlarısınız. Sizlerle ülkemizi büyütüyor, kalkındırıyor, geliştiriyoruz. Bakanlık olarak; en prestijli projelerimizi, sizin gibi kıymetli kadınlarımızın bilgisi, görgüsü, estetik anlayışıyla şekillendiriyor, yürütüyoruz. Bugün çevreyi merkeze alan tüm projelerimizde, yatırımlarımızda, başarının en önemli anahtarı hep kadınlarımızın mahareti olmuştur, ilgisi olmuştur. Biz her fırsatta şunu söylüyoruz. Türkiye'nin tüm sorunlarını kadınlarımızla, gençlerimizle el ele vererek birlikte aşacağız, çözeceğiz. Bugün; Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, Türkiye'nin en kapsamlı çevre ve kadın hareketini Sıfır Atık Projesini yürütüyoruz. İsrafın, doğa tahribatının ve çevre kirliliğinin önüne, siz değerli kadınlarımızla birlikte geçiyoruz. Bütün çevre projelerimizde kadınlarımızın rolünü her geçen gün daha da artırarak doğamızın, canlılarımızın korunması, şehirlerimizin daha yaşanabilir hale gelmesi için güç birliği yapıyoruz. Bakanlık olarak "Doğanın Anneleri" çatısı altında bir araya gelen gönüllü kadınlarımızla, evlatlarımızın daha temiz, daha yeşil şehirlerde büyümeleri için gayret ediyoruz. Her bir kadınımızı gönüllülük esasıyla yürüttüğümüz bu harekete davet ediyorum. Sizlerle daha güçlü olacak, sizlerle ülkemizi daha güzel yarınlara ulaştıracağız. Bizimle misiniz? Beraber miyiz? Ülkemizi hep birlikte güçlü yarınlara ulaştıracak mıyız? Allah sizlerden razı olsun" dedi.

"Birileri 16 milyona hizmet edecekti, 600 bin nüfuslu Üsküdar'ı unuttu"

Kurum, "Biz Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları, AK davamızın neferleriyiz. AK Parti bir yerel yönetimler hareketidir. Biz şehrinde yaşayan insanların her türlü ihtiyacına cevap üretebilen "Sosyal Belediyecilik" anlayışına sahibiz. Bizler; belediyeciliği vatandaşı için yapan, ona hizmet götürmek için bu yükün altına giren bir davanın mensuplarıyız. İşte ÜSMEK'te "Sosyal Belediyeciliğin" en önemli adımlarından biridir. Üsküdar Belediyemiz; yaptığı nice projede olduğu gibi ÜSMEK'teki kurslarıyla pek çok Üsküdarlının gönlünü fethetmektedir. ÜSMEK bugün sadece bir atölye değil aynı zamanda bir meslek edindirme merkezi, bir okul, bir mektep olmuştur. Tabi ÜSMEK; liyakat deyip beceriksizlikle, ehliyet deyip ahbap çavuş ilişkisiyle, başarı deyip tembellikle nam salanlara rağmen kurulmuştur. Birileri 16 milyona hizmet edecekti, 600 bin nüfuslu Üsküdar'ı unuttu. Üsküdar'ı görmezden geldi. Üsküdarlı ablalarımızın, hanım kardeşlerimizin uğrak noktası olan, herkesin hizmetinde olan İSMEK'i kapattılar. Millete değil ikballerine hizmet edenlerden başka ne beklenebilirdi. Ama merak etmeyin. Herkesin İstanbul'unu, Eserlerin İstanbul'unu hep birlikte inşa edeceğiz. ÜSMEK'te eğitim alan vatandaşlarımız, kardeşlerimiz hem yeni hobiler hem yeni meslekler ediniyorlar. Ben bugüne kadar ÜSMEK'ten mezun olan ve şu anda mezuniyet belgelerini takdim edeceğimiz tüm kardeşlerimizi kutluyorum." şeklinde konuştu.

"Bugün itibariyle 194 bin 500 bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 28 bin 795"

Bakan Murat Kurum, "Değerli ÜSMEK Mensupları, siz nasıl nakış nakış, ilmek ilmek eserler ürettiyseniz biz de bu aziz şehri, İstanbul'u, Üsküdar'ı gözümüz gibi koruyor, geleceğe taşımak için gayret ediyoruz. Hepimizin malumu, Kahramanmaraş merkezli bir deprem yaşadık. 11 ilimizde, 50 bin 400 kardeşimizi kaybettik. Maalesef İstanbul'umuz da büyük bir risk altında. Bize düşen de tedbir almaktır. Bugün İstanbul'a baktığınızda 220 bin binada tam 1.5 milyon konutun dönüşmesi gerektiğini görüyoruz. Bunun da 300 bini acil olarak dönüşmeli. İşte bugün Üsküdar'dayız. Burada 99 öncesinde inşa edildiği için mimarlık ve mühendislik hizmeti almamış yapılar mevcut. Depreme karşı bu sağlıksız yapı stoğunu yenilememiz gerekiyor. Bu yüzden "İstanbul'da Büyük Dönüşüm" diyoruz, İstanbul'daki dönüşümü hızlandırmak için "Yarısı Bizden" diyoruz. Evet. İstanbul'da yıllık 300 bin dönüşümün yapılmasına katkı sağlayacak projemize başvurular dün itibariyle başladı. 29 Mayıs'a kadar devam edecek. İstanbulluların büyük bir teveccühü var. Bugün itibariyle 194 bin 500 bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 28 bin 795. Üsküdar'daki başvuru sayısı ise bin 666. Her geçen gün büyük bir teveccüh var. Ben inanıyorum İstanbul'u, Üsküdar'ı bu aziz şehri, sizlerle birlikte dönüştüreceğiz. Annelerimizle birlikte dönüştüreceğiz. Kız kardeşlerimizle birlikte dönüştüreceğiz" dedi.

"İstanbul'umuzun incisi, Aziz Mahmud Hüdayi'nin beldesi, Üsküdar'dayız"

'Tapu Dağıtım Töreni'nde konuşan Bakan Murat Kurum, "Üsküdar'ımızın 33 mahallesini, bütün İstanbullu hemşerilerimi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yahya Kemal'in "Bir semtine sevdalı olmanın ömre bedel" olarak tarif ettiği İstanbul'umuzdayız. İstanbul'umuzun incisi, Aziz Mahmud Hüdayi'nin beldesi, Üsküdar'dayız. Bugün hep beraber 504 konut ve 47 dükkanımızın anahtarlarını teslim ederek, ilçemize değer katacağız. Mülkiyet sorunu yaşayan kardeşlerimize tapularını teslim edeceğiz. Yine Üsküdar'ımızda bin 122 yuvamızın ve 37 bereketli dükkanımızın da temellerini hep birlikte atacağız. "İstanbul'da 1.5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm" ve "Yarısı Bizden" diyoruz. Yarısı Bizden Kampanyamıza başvurular dün itibariyle başladı. 2 günde İstanbul'umuzda 194 bin 576 bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 28 bin 795 ulaştı. Üsküdar'ımızdaki başvuru sayısı da şu anda bin 666. Bugüne kadar 3.3 milyon konutumuzu dönüştürdük. TOKİ'mizle 1.2 milyon konut yaparak sağlıksız yapı stoğunu yeniledik. Üsküdar'ımızda Çamlıca Camii çevresindeki Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde TOKİ Başkanlığımızca 3 etapta kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Bu kapsamda bin 876 konut, 142 dükkanımızı okul, cami,nmuhtarlık binası, aile sağlığı merkezi ve parklar gibi tüm sosyal donatılarıyla beraber inşa ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün siyasi bedelleri göze alarak "Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm" dedik. Bugüne kadar 3.3 milyon konutumuzu dönüştürdük. TOKİ'mizle 1.2 milyon konut yaparak sağlıksız yapı stoğunu yeniledik. Her zaman milletimizin yanında olduk. Milletin lehine olan her projeyi destekledik. Hiçbir ayrım yapmadık. Çünkü biliyoruz ki deprem kimseyi ayırmaz" diye konuştu. - İSTANBUL