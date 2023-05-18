Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar AK Parti İlçe Teşkilatında partililer ile bir araya gelerek yaptığı konuşmada, Recep Tayyip Erdoğan'ın her seçimde tartışmasız galip geldiğini belirtti ve seçim gecesi Millet İttifakı'nın saygısızlık yaptığını söyledi.

Bakan Kurum: "Recep Tayyip Erdoğan girdiği her seçimin tartışmasız galibidir"

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve net olmayan sonuçlara göre İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçilen Murat Kurum, Üsküdar AK Parti İlçe Teşkilatında partililer ile bir araya geldi. Kahvaltı programının ardından konuşan Bakan Kurum, "Bu ülkede, Recep Tayyip Erdoğan girdiği her seçimin tartışmasız galibidir. 15 seçimdir böyle oldu, bu seçimde de zafer yine milletin hizmetkarı Cumhurbaşkanımızın oldu, Cumhur ittifakımızın oldu" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve net olmayan sonuçlara göre İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçilen Murat Kurum, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve partililer ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmasında, "biz depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman onların insafına terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Depremzede kardeşlerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

"Recep Tayyip Erdoğan girdiği her seçimin tartışmasız galibidir"

Kurum, "Bu ülkede, Recep Tayyip Erdoğan girdiği her seçimin tartışmasız galibidir. 15 seçimdir böyle oldu, bu seçimde de zafer yine milletin hizmetkarı Cumhurbaşkanımızın oldu, Cumhur ittifakımızın oldu. İstanbul'daki tüm buluşmalarımızda, meydanlarda milletimize ne sorduk? 'Cumhurbaşkanımızın yanında duracak mıyız?' dedik. Bu millet de 2 buçuk milyon oy farkıyla; Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durdu. Mecliste de hamdolsun ezici bir fazlalıkla, Cumhur İttifakımıza desteğini verdi. Seçimlere katılım sağlayan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Seçim gecesi millet iradesine saygısızlık ettiler"

Seçim gecesi Millet İttifakının saygısızlık yaptıklarını belirten Bakan Kurum, "Kazanıyoruz" dediler. "Öndeyiz" dediler. Seçim gecesi millet iradesine saygısızlık ettiler. Adeta provokasyon yapmaya kalkıştılar. Manipülasyon yapmaya teşebbüs ettiler. Ama ne oldu? İşlerinin başında durmak yerine il il gezenler, üstlerine vazife olmayan işlere kalkışanlar kaybetti. Filmler çekip sosyal medyadan yayınlamayı icraat sayanlar kaybetti." dedi.

"Konutları bir yıl içerisinde teslim edeceğiz"

Kurum, "Dün yaşadığım bir hadiseyi anlatmak isterim. Bir depremzede kardeşimiz benim yanıma geldi. "Afet zamanında CHP'li Ankara büyükşehir belediyesinden bir şişe küçük su almıştım. Sosyal medyadaki açıklamaları gördükten sonra o paranın bedelini bunlara iade ettim. 'Banka hesaplarına 2.5 TL gönderdim. Allah aşkına bizi bunları bırakmayın!' dedi. Biz de ona dedik ki, biz depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman onların insafına terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik, konutları yapacağız dedik. O sözü de Allah'ın izniyle tutacağız ve konutlarınızı sizlere bir yıl içerisinde teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023