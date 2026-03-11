Bakan Kurum: 'Devlet ve millet el ele vererek, asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştüren büyük bir seferberlik başlattık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım'ın düzenlediği 100'üncü Yıl İftar Programı'na katıldı. Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet ve millet el ele vererek, asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştüren büyük bir seferberlik başlattık. Kendisini ülkesine ve afetzede kardeşlerine adayan 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşlerimizle gece gündüz demeden çalıştık. Rekor bir hızla saatte 23, günde 550 konut üreterek iki yılın sonunda 455 bin konutu inşa ettik" dedi.

Emlak Katılım tarafından düzenlenen 100'üncü Yıl İftar Programı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşti. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Onur Gök ve çok sayıda davetli katıldı. Müzik dinletisi ve video gösteriminin ardından iftar yapıldı. Kuran'ı Kerim Tilaveti sonrası program, protokol konuşmaları ile devam etti. Program sonunda Bakan Murat Kurum'a tablo hediye edildi.

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın 100. yılı vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı iftar programında, aynı sofrada buluştuk. Bir milletin şehirlerine bakarsanız onun estetik anlayışını, ekonomik gücünü ve devlet aklını o şehirde görürsünüz. Bu nedenle tarih boyunca güçlü devletler hep güçlü şehirler kurmuştur. Selçuklu şehirlerine bakarsınız ilmi görürsünüz. Osmanlı şehirlerine bakarsınız adaleti ve estetiği görürsünüz. Cumhuriyet şehirlerine bakarsınız kalkınma iradesini görürsünüz. İşte Türkiye Emlak Katılım Bankası bu 'şehir kurma ve kalkınma iradesinin' en güçlü temsilcisidir. Bankamız, yalnızca bir finans kuruluşu değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin imar ve kalkınma hamlesinin ekonomik omurgasını oluşturan kurumdur. 2018 yılında Emlak Katılım Bankası olarak yeniden yapılandırdığımız bankamız, 2019 yılında faaliyet izni alarak köklü kurumsal mirasını çağın finansal dinamikleriyle buluşturmuştur. Bugün ki konumuna baktığınızda da gerçekten tasfiye halinden çıkıp bugün milletimize, vatandaşımıza, sektörlerimize her anlamda destek veren bir kurum haline gelmiştir. Bugün, Emlak Katılım Bankası başta inşaat ve gayrimenkul sektörü olmak üzere, üretim, yatırım ve istihdama katkı sağlayan pek çok alanda önemli finansman modelleri geliştirmektedir" dedi.

6 Şubat 2023 yılında yaşanan deprem felaketi sonrası yapılan faaliyetleri anlatan Bakan Kurum, "6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız ve milletçe hepimizi derinden sarsan deprem felaketiyle 11 ilimizde ağır bir yıkım yaşadık. Bir gecede 108 bin kilometrekarelik alanda, ki bu 100'den fazla ülkenin yüzölçümünden daha büyük, 7'si büyükşehrimiz 11 ilimizde hayat durdu, 680 bin binamız yıkıldı. 53 bin canımızı toprağa verdik, milyonlarca insanımız evini kaybetti. Bu büyük felaket, sadece yüreklerimizde değil, ekonomimizde de derin yaralar açtı. Ülkemize doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolar maddi kayıp yaşattı. Depremin hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımız beni aradı. 'Deprem bölgesinde ne kadar hasar çıkar?' diye bana sordu. 'Sayın Cumhurbaşkanım yaklaşık 500 bin konut yıkılır gibi arkadaşların tespitleri var ve bu çerçevede vatandaşımıza daha önce Elazığ'da Malatya'da, Trabzon'da, Rize'de yaptığımız şekliyle yardım yapabiliriz ya da vatandaşımıza bu noktada maddi destek sağlayabiliriz. Talimatınız nedir?' diye sorduğumda Sayın Cumhurbaşkanım depremin ikinci gününde 'Milletimizin evini biz yapacağız. Teslim edeceğiz' dedi ve ona göre de ikinci gün biz çalışmaya başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet ve millet el ele vererek, asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştüren büyük bir seferberlik başlattık. Bu dayanışma ruhuyla sizlerin de desteğiyle, asrın inşa seferberliğini hayata geçirdik. Kendisini ülkesine ve afetzede kardeşlerine adayan 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşlerimizle gece gündüz demeden çalıştık. Rekor bir hızla saatte 23, günde 550 konut üreterek iki yılın sonunda 455 bin konutu inşa ettik" diye konuştu.

Tam 11 bin kilometrelik altyapı çalışmasını tamamlayarak şehirlerin geleceğini güvence altına aldıklarını belirten Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde yürüttüğümüz bu büyük yeniden inşa hamlesinin yanında, çeyrek asırdır karşılaştığımız her afette olduğu gibi 81 ilimizin tamamında vatandaşlarımız için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Elde ettiğimiz tecrübeyi 81 ilimizin tamamına yaymak için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ni hayata geçirdik. İnşallah bayramdan sonra İstanbul'lu hemşehrilerimizin kurasını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle çekeceğiz ve bütün kuraları bitirmiş, bir taraftan inşaat faaliyetini başlatmış olacağız. Bu projeyle dar gelirli vatandaşlarımızı yuva sahibi yapmaya, şehirlerimize yeni ve güvenli yaşam alanları kazandırmayı hedefliyoruz. 81 ilimizin kalkınmasına yönelik katkılarınızın artarak devam etmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı