Bakan Kurum'dan Bursa'daki Yangın Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi için taziye mesajı yayımladı. Bakan, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa'da yangına müdahaleye giderken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 3 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa Kestel'de devam eden yangına müdahale için giden su tankerinin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden araç şoförü Ahmet Demirel ile çalışmalara gönüllü katılan Mehmet Şimşek ve Kazım Bayrak'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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